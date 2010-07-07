Азаров решил создать налоговый спецназ

Кабмин согласился создать в составе налоговой милиции Главное управление специальных операций. Об этом говорится в распоряжении правительства от 30 июня, информирует Украинская правда. Также, согласно документу, правительство соглашается с созданием Управления оперативного сопровождения крупных налогоплательщиков в пределах предельной численности работников органов государственной налоговой службы. Минфину при доработке проекта Налогового кодекса поручено предусмотреть внесение соответствующих изменений в закон о государственной налоговой службе.