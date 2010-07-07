Симоненко пошел в предвыборную атаку на Тигипко - политолог

Обвинения лидера фракции Коммунистической партии Украины Петра Симоненко в адрес вице-премьер министра по экономическими вопросам Сергея Тигипко, касающиеся подготовки Налогового Кодекса Украины, беспочвенны и вызваны политическими соображениями. Об этом сказал политолог Владимир Фесенко, комментируя заявление лидера КПУ Петра Симоненко относительно необходимости рассмотреть в парламенте вопрос об ответственности вице-премьер-министра Тигипко за подготовку Налогового Кодекса, информируют «Подробности». «На самом деле те, кто знаком с ситуацией знает, что Тигипко Налоговым кодексом не занимался, он занимался в первую очередь переговорами с МВФ, западным внешнеэкономическим направлением. Автор Налогового кодекса - замминистра финансов. Татьяне Ефименко, думаю, что свою лепту там внесли и представители Налоговой администрации. Тигипко к Кодексу в том виде, который он был подан в парламент, имеет чисто формальное отношение», - отметил Фесенко. Позицию же коммунистов, входящих в коалицию, а также оппозиции, тоже выступивший с критикой Тигипко в привязке к подготовке Налогового кодекса политолог пояснил политическими соображениями. «Я думаю, что в данном случае речь идет только об играх, связанных с политическим предвыборным позиционированием. Мотив у коммунистов и БЮТ разный, но суть одна и та же. Для коммунистов Тигипко – это образ либерального реформатора, с которым электорат КПУ требует бороться в силу идеологических традиций. КПУ сегодня - часть власти, партия несет ответственность за все, что делает власть, в том числе и за реформы. С другой стороны, электорат требует дистанцирования КПУ от экономических реформ. Вот они и избрали мишенью Тигипко, возложив на него ответственность за непопулярные реформы. Это элемент идеологической атаки явно с предвыборной целью», - отметил Фесенко. При этом политолог добавил, что с политической точки зрения «это очень удобная позиция – пребывать во власти и в то же время дистанцироваться от нее». «Они так делали и раньше, еще в коалиции с Партией регионов и СПУ, но сейчас задача для коммунистов упрощена, поскольку Тигипко как либерал и реформатор – очень удобная фигура для демонстрации коммунистами верности свои избирателям», - сказал Фесенко. Говоря о критике со стороны БЮТ в разрезе подготовки Налогового Кодекса, политолог отметил, что оппозиции также выгодно связать имя Тигипко с подготовкой документа, вызвавшего много критики среди общественности и в бизнес-среде. «Поскольку среди сторонников Тигипко немало предпринимателей, БЮТ очень важно показать, что Тигипко – враг предпринимательской среды. Для этого акцентируется на ответственности вице-премьера за разработку Налогового кодекса и так далее. То есть это вопрос политического позиционирования и политических пиар-технолгий оппозиции», - отметил политолог. В то же время Фесенко акцентировал, что отставка Тигипко силами оппозиции невозможна даже при поддержке КПУ. «Состоится или нет отставка Тигипко – это вопрос не оппозиции, а правительства и Президента. Сегодня я полагаю, речь об отставке идти не может. Тигипко нужен хотя бы для того, чтобы демонстрировать Западу и ЕС, что в правительстве есть реформатор, человек с западными либеральными взглядами на экономику», - отметил Фесенко. Как сообщалось ранее, лидер КПУ Симоненко заявил, что он требует привлечь к ответственности вице-премьер-министра Тигипко за то, что он внес в Верховную Раду «неподготовленный и несовершенный» проект Налогового кодекса. Напомним также, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Тигипко, поданный представителем Блока Юлии Тимошенко Ольгой Боднар. При этом политологи считают позицию Блока Юлии Тимошенко проявлением политической конъюнктуры. Так, в частности, прокомментировал инициативу БЮТ по отставке вице-премьера глава Всеукраинской ассоциации политических наук, политолог Валерий Бебик, отметив, что данный шаг вызван, в том числе, успехами экономического блока правительства в переговорах с Международным валютным фондом.