Совет Европы похвалил Украину

Высокие должностные лица Совета Европы отмечают быстрое продвижение новой власти Украины на пути выполнения обязательств, взятых в рамках членства в этой организации. Об этом сказал министр юстиции Украины Александр Лавринович по итогам рабочего визита в Страсбург, информирует УНИАН. По словам министра, в ходе визита был проведен ряд рабочих встреч с Генеральным секретарем Совета Европы Торберном Ягландом, с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, председателем Европейского суда по правам человека Жан-Полем Костой, а также с руководством директоратов Совета Европы в сфере прав человека. Европейской стороне была предоставлена информация о ходе реализации проектов в рамках плана действий Совета Европы для Украины. При этом должностные лица Совета Европы отметили высокий темп, который был взят новой властью Украины на реализацию взятых обязательств. Также, в ходе визита было достигнуто понимание относительно приоритетов украинского председательства в Комитете министре Совета Европы (май – ноябрь 2011 года). Состоялся ряд дискуссий с должностными лицами Совета Европы относительно реформирования системы судоустройства Украины. В частности, по словам министра юстиции, были прояснены подходы и понимания относительно мотивов и шагов, которые осуществляются для реформирования судебной системы в стране. При этом европейская сторона положительно оценила общие направления реформы судоустройства, инициированной новой властью, в рамках действующей конституционной модели. Во время встречи с председателем Венецианской комиссии министру юстиции Украины было передано очередное предварительное заключение Комиссии о законопроекте «О судоустройстве и статусе судей», который был внесен в Верховную Раду Президентом Украины Виктором Януковичем. В заключении, подготовленном профессором права, вице-президентом Апелляционного суда в Базеле Стефаном Гасса (Швейцария), отмечается, что предложенная редакция судебной реформы содержит существенные улучшения, которые отвечают европейским стандартам. Вместе с тем, эксперт высказал критические замечания относительно роли Верховной Рады в системе назначения и увольнения судей. Эксперт также выразил замечание относительно предложенных подходов к реформированию Верховного суда Украины. Как сообщалось, визит министра юстиции в Страсбург длился с 5 по 6 июля. Визит осуществлялся с целью проведения ряда рабочих встреч с высокими должностными лицами Совета Европы и предоставления европейской стороне информации о приоритетах новой власти Украины. В частности, в ходе визита планировалось разъяснить суть законодательных реформ государственной власти и государственного управления.