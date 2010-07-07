Юбилей Януковича «переквалифицировали» в неформальный саммит

В субботу, 10 июля, в Крыму состоится неформальный саммит глав государств СНГ, сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин, передает Интерфакс-Украина. «Точный состав участников определится в ближайшие дни, однако президент РФ Дмитрий Медведев свое участие подтвердил», - сказал он журналистам в среду в Киеве. В ходе саммита, отметил Левочкин, состоится «презентация Крыма с точки зрения его инвестиционных возможностей и как уникальной рекреационной территории». Главам государств СНГ также будут представлены достижения Украины в области авиастроения. Напомним, 9 июля Президент Украины Виктор Янукович отмечает 60-летний юбилей. В этот день, по словам Левочкина, Янукович проведет рабочую встречу, пресс-конференцию и ланч с президентом Европейского союза Херманом ван Ромпейем.