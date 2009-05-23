Ющенко вышел на «Свободу»: «Моя фракция не входит в коалицию» (плюс комментарии)

Участие Президента Украины Виктора Ющенко на интеровской «Свободе» походило на отчет о проделанной пятилетней работе. Словно на совещании у президента, в студии присутствовала значительная часть президентской команды.

В студии находились глава СБУ Валентин Наливайченко, министр обороны Юрий Ехануров, министр Юстиции Николай Онищук, новый глава Секретариата Президента Вера Ульянчекно, заместитель главы Секретариата Президента Марина Ставнийчук, уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, первый замглавы Национального банка Анатолий Шаповалов. Студию заполняли также лояльные Президенту губернаторы. Было очевидным, что такой формат эфира диктовался необходимостью дать решительный отпор тем нападкам, которым Ющенко и его команда подверглись на неделе со стороны премьера, а также реакцией на скандальный уход главы президентского секретариата Виктора Балоги. Ющенко в своих выступлениях дал понять, что разговоры о возможном смягчении отношений между ним и правительством после ухода Балоги, как минимум преждевременны. Вместе с тем, выглядело странным, что тема Балоги старательно избегалась, прозвучав лишь в паре намеков Президента и нового главы Секретариата Веры Ульянченко. Президент в ходе эфира никак не комментировал достаточно серьезные обвинения со стороны своего бывшего соратника. «Главред» тезисно цитирует вчерашние заявления Виктора Ющенко. Безопасность - Давайте проиллюстрируем, что за 17 лет нам удалось сделать, начиная с территории. У нас ни одного метра границы нет демаркированной. Ни с кем. Кроме последнего регулирования по острову Змеиный с Румынами» В защиту власти - Те упреки, которые сегодня звучат, я хотел бы немного защитить политическую элиту. Давайте не кататься на политической элите. Украинец начинается с себя, а не с того кто возглавляет в парламенте партию или того, кто возглавляет правительство или того, кто является Президентом. Со своей семьи, со своего ребенка, с самого себя. И как Украина будет держаться, в значительной степени зависит от нас. Не доверяйте будущее политикам. Политическая проблема страны и проблема политической власти – это сегодня две самые болезненные темы. Это темы которые мы унаследовали в том числе и через бездарную реформу 2004 года. Потому, что тогда была идея – поделить страну на двоих , потому что один думал, что он будет вечный или президент или премьер, а другой думал, что он будет вечный спикер. Теория заговора - Почему половина кресел в правительстве или пустые или номинальные? Что за этим может стоять? Мы живем в стране, где нет программы действий. Мы живем в постоянной импровизации, я бы сказал, не правительства, а одной особы. И это угроза и это трагедия, которая может привести к тому, что этим мы провоцируем в парламенте закулисную конституционную реформу, цель которой, то что не произошло в сентябре: поделить страну на двоих, потом та инициатива, что давайте продолжим каденцию парламента на 3 года, выборы президента в парламенте, сделаем теневую реформу Конституции и на 15-20 лет эта страна не будет иметь демократии. Я вас уверяю, если Украина утратит демократию, мы потеряем на следующий день свою свободу. Перезагрузка власти - Мы более сознательно должны формировать режим власти, а для этого мы должны изменить избирательную систему. Выборы состояться, но интересно, на какой основ они состояться. Если они состояться по закрытым списками - я не верю, что мы находим решение патовой ситуации. Потому что в парламенте торгуются два клана, которые формируют судьбу недемократической страны, и поэтому система выборов – это точка номер один, и поэтому я готов пойти на любые досрочные договоренности и шаги ради того, чтобы следующую власть мы избирали открытыми списками, честно и демократично. О парламенте и коалиции - Я не член парламента и моя фракция не входит в коалицию. Подчеркиваю, моя фракция не входит в коалицию. Те 37 человек, которые набраны по разным мотивам, я убежден, они должны нести персональную ответственность за то, где они есть – в этой так называемой коалиции или не в коалиции». Если нет доктрины, если нет коллегиального института (правительства – Ред.), то мы живем не просто в постоянной импровизации, мы живем в национальном риске - это ведет с каждым днем к узурпации. Я не говорю о конкретном премьере, это формула говорит". Неработающий парламент. Я бы сказал, что это управляемо неуправляемый парламент. И интриги, которые происходят в парламенте, по сути, на руку всем политическим силам, которые находятся в парламенте, в том числе, коммунистам. Коммунисты сегодня – самый дорогой жетон, самая коммерческая политическая сила, которая, очевидно, в этой ситуации практически обыгрывает всех. Нет ни одного решения, которое могла б провести премьер, не посоветовавшись с «товарищами». А советы эти недешевые. В самом широком смысле слова, я хочу сказать, чтобы никто не подумал. И снова о безопасности - Я убежден, что наша интеграция в Евроатлантические структуры – это тест нации». Мы хотели, чтобы Европа нас понимала и констатировала как неотъемлемую часть единого пространства европейской безопасности. Быть вне этой политики – это политическая авантюра. Это заготовка сдать национальные интересы страны. Национальные интересы - Договоренности, достигнутые в январе, безусловно, не отвечают основам национальной, в частности, энергетической политики. В этом году, из-за той гарантии, которую дала Украина Росси по принципу бери или плати, перед нами возникнет долговое обязательство за газ, который мы не будем покупать, который мы не будем потреблять мы будем должны российской стороне, приблизительно, $1,7 млрд. Это следующий знак вопроса – зачем такая услуга? А почему Украина впервые утратила гарантию России на прокачку газа? Почему-то с 2009 года Россия не гарантирует, что она по территории Украины прокачивает газ. Другими словами, чересчур много вопросов, чересчур политически выглядят эти документы. Вопрос будет он (нефтепровод Одесса - Броды – Ред.) иметь экономическую эффективность или нет, зависит от политической воли премьера. А, как говорят некоторые круги, премьер-министр дала слово, что этот нефтепровод в аверсном режиме задействован не будет. Очевидно, что это смена геополитики, это смена важных рычагов формирования, в том числе, и внутренней энергетической политики. Не проблема, как прокачать российскую нефть, однако давайте сделаем проект, который будет обеспечивать энергетическую независимость страны. Сегодня этот вопрос уперся в одно: выполнит ли премьер свои закулисные договоренности с Россией, будет ли снова блокировать этот проект? Актуальность дефолта - В прошлом году правительство привело к самому большому дисбалансу - 14 млрд. За последние 3-4 месяца мы это исправили и сегодня Украина имеет сбалансированный торговый баланс. И сегодня импорт не давит на гривню. Гривня освободилась от такого давления и начала подниматься. Украина платежеспособна. По всем обязательствам правительства, корпораций нет угрозы, что мы будем иметь какую-то неприятную ситуацию. Никаких угроз, никаких неожиданностей для давления на гривню, неплатежеспособности, создания условий неплатежеспособности ни правительства ни правительственных структур, ни структур по правительственным гарантиям – у нас риска такого нет. После тех атак, которые велись на банковскую систему, на Национальный банк, персонально на главу НБУ… Я не знаю такого прецедента, когда в условиях кризиса ставиться премьер-министром или его коалицией вопрос доверия Национальному банку. Цель ставилась одна: чтобы в Нацбанке мы имели такую же ситуацию, как в Министерстве иностранных дел, Министерстве финансов. Лучше не иметь полноценной фигуры, которая бы отвечала за этот участок. Лучше пусть и.о. будет: сделать Нацбанк ручным, потому что в правительстве ключевая проблема с дефицитом бюджета. Статистика За первый квартал Россия упала на 23% ВВП. Убежден, что и у нас такое, однако эту статистику из-за решения правительства мы не увидим, или увидим позднее, когда правоохранительными органами будет реализованы меры, чтобы население знало, что происходит с экономическими процессами в стране. Россия - Украина всегда настроена на позитивную повестку дня отношений с Россией. Иметь отношения с Россией сбалансированные, уравновешенные - это большая задача. «Мы можем проанализировать отношения России с Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией, Молдовой, Азербайджаном, Грузией, Украиной. Это непростые отношения, они непросто формируются. Это не желание кого-то или нежелание иметь эти отношения. Очевидно, что за этим стоят геополитические интересы, которые, мы хотели бы, чтобы были более лояльными к Украине. Надеюсь, что придет время и это удастся сделать» Обновление президентской канцелярии - Я ставлю перед собою несколько задач. Во-первых, отделить тот негативизм, который возник, особенно, в последнее время в работе Секретариата. Я политик диалога, я политик коммуникации. Я никогда не отклонял руку, которую мне подавали, а бывало, как правило, я подавал руку даже тогда, когда мне камень подавали. Очевидно, будут кадровые изменения в аппарате (Секретариат Президента – Ред.), не все меня устраивает. Я не хотел бы, чтобы люди, которые возле меня, владели теми качествами циничными, которые я не хочу видеть ни в себе, ни возле себя. Это не моя политика и не моя цель. Это не те средства, с которым я хочу, чтобы реализовывалась, в частности, политика президента» О проблеме «Нашей Украины» - Я почти всю свою сознательную жизнь хотел быть дистанцированным от политической жизни. Очевидно, это меня воспитала моя профессия, если говорить о финансах, о банке. Вы знаете, что закон о Нацбанке говорит, что банкир должен быть аполитичной фигурой. И я долго исходил из этого. Однако потом я понял, что в этой стране не будет прогресса, пока мы не введем европейские ценности» В чем проблема "Нашей Украины"? В том, что она идейная. Мы не можем, извините, как сучка крутить хвостом в вопросе, как мы относимся к Голодомору из-за того, сидят коммунисты перед нами или не сидят. Все зависит от того, можем мы на зло сказать, что это зло, или будем на рейтинг смотреть. Об объединении демократов… - Я сегодня уже не так романтично верю в объединение демократических сил в единую политическую силу, как 3-4 года назад. Лучше сегодня быть самодостаточным - это значит четко и ясно нести ответственность за свою политическую силу, с ее приоритетами, и потом уже на этой основе апеллировать к избирателям, к другим политическим партнерам. «Главред» поинтересовался впечатлением украинских экспертов от вчерашнего эфира с участием Президента Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований «СОФИЯ»: - на мой взгляд, на этом эфире Виктор Ющенко впервые пытался просуммировать весь срок деятельности «помаранчевой» власти. Он стал олицетворением и идеологом этой власти, потому для него очень важно было показать не просто отдельные достижения этой власти, но и то, что это был период качественных изменений. Речь шла о европейском формате Украины, изменениях в гуманитарной сфере и экономике. Вместе с тем, на мой взгляд, Ющенко очередной раз скатился до довольно плохой аргументации и оппонирования своим политическим противникам. В этой передаче часто звучал упрек Президенту, что он, мол, также ответственен за неудачи в экономике и за политический кризис, как и его оппоненты. То же противоречие оказалось и в проблеме, связанной с энергетической политикой. Правительство несет всю полноту ответственности за подписанное соглашение по поставкам газа со всеми его недостатками и рисками для Украины. Но другая сторона медали – это то, что вопросы стратегии энергетической политики и параметров сотрудничества всегда были прерогативой главы государства. И перед тем, как правительства России и Украины и госкорпорации выходили на рамки соглашения, как правило подходы и принципы политики формулирует глава государства. Во всяком случае так было в период каденции Леонида Кучмы. В данном случае Ющенко ответственность за энергетическую политику переводит на правительство, а себе присваивает лишь ту часть этой политики, которая может выглядеть привлекательно. Он, в частности, уделял внимание перспективам и прорывам нефтяного коридора Одесса- Броды. Считаю, что такая позиция была явно некорректна и непоследовательна. Что же касается его команды, то вчера Ющенко не удалось ясно объяснить в чем причина и каковы перспективы кризиса в «Нашей Украине». Об изменениях в Секретариате Президента пыталась рассказать Ульянченко. Она подтвердила большинство гипотез, звучащих в данный момент от экспертов. С приходом Ульянченко Президент будет пытаться превратить Секретариат в сугубо сервисную структуру, в условный кабинет Президента и минимизировать конфликтность деятельности СП. Я думаю, трактовка Секретариата в данный момент очень похожа на трактовку, которая была в 2005 году, когда новый состав аппарата Виктора Ющенко заявлял о том, что чиновники из окружения Президента будут заниматься только обеспечением его работы. Но будет ли такое сворачивание Секретариата производительным? Одно дело – деполитизировать позицию СП, а другое – снизить его креативную и инициативную активность. За годы существования сначала Администрации, а затем Секретариата Президента реализовывались три его модели: политическая кухня Президента, мозговой центр Президента и неоформленный политический штаб Президента, выполняющий функции параллельно Президенту от интриг до самостоятельных политических инициатив. На мой взгляд, демонтировать СП как штаб нужно, потому что наследство Балоги – это конфликты и противоречия в политике. Но скатывание до уровня «кухни» это серьезный разрыв, способный подорвать позицию самого Президента. Я думаю, все-таки модель мозгового центра является для СП наиболее адекватной, когда Президент должен от своего Секретариата получать не просто справки, а Секретариат должен стать центром разработки решений, которые могут быть лучше тех, которые будут рождаться, скажем, в парламенте и кабмине. Тогда Президент и в самом деле вернет себе позицию лидера. К сожалению, вчера такого виденья Президентом роли Секретариата я не услышал, так что, думаю, сбудутся прогнозы экспертов – СП скатится до уровня политической кухни. Все, что вчера рассказали Ющенко, Наливайченко и Ехануров было интересно как экспертная информация, но не было убедительно с точки зрения сформулированной и эффективной политики. Потому что позиция по существу трех ключевых фигур в силовой сфере выглядела как позиция учителей, поучающих неразумных учеников. И это тогда, когда спрашивают об их ответственности. Они пытались поучать, а должны были отвечать. Алексей Гарань, научный директор Школы политической аналитики при НАУКМА: - Во вчерашней речи Президента мы не увидели чего-то принципиально нового, а только повторение его основных тезисов, произносимых им в течение последнего года и являющихся достаточно конфронтационными. В этом смысле он является довольно постоянным в своих подходах. Поэтому с изменениями в Секретариате вряд ли стоит ожидать изменения подходов самого Ющенко. Хотя сам он и говорил о компромиссе. И тут можно говорить о подтверждении того, что главное, не кто возглавляет Секретариат, а то, какую политику определяет сам Президент. Ющенко повторил свой тезис о курсе на досрочные выборы. Притом очевидно, что он делает ставку на «НУ», которая, по его мнению, должна стать авангардной силой. Здесь возникают сомнения, ведь в данный момент «НУ» вряд ли может претендовать на роль авангардной силы, а только на место небольшой силы в парламенте. Собственно, своим вчерашним выступлением Ющенко подтвердил мысль о том, что «НУ» должна рассматриваться именно как очень дисциплинирована президентская сила, которая, таким образом, сможет влиять на расклад сил в будущем парламенте. Основным тезисом было то, что основной удар должен быть направлен против Тимошенко. И тут создается впечатление о том, что Янукович для Ющенко является наименьшим злом. Еще Ющенко говорил о «черных радах» как о признаке демократических ценностей, которые были в Украине всегда. Я думаю, эта оговорка является очень характерной. Ведь «черные рады» как раз являются символом хаоса и использования популистских лозунгов, которые на самом деле разрушают державническую систему. То есть это как раз то, против чего Ющенко на словах выступает, но реально мы видим, что текущая конфронтация как раз разрушает систему власти. В этом случае апелляция к «черным радам» является довольно красноречивой, поскольку это именно то, чего делать не стоит. Виктор Небоженко, директор Социологической службы «Украинский барометр»: - Президент вчера выступил с яркой речью. Мы не услышали каких-то новых тезисов, кроме того, что кабмин и парламент плохо работают. Он выступал ярко и аргументировано. Но снова- таки каких-либо новых сюжетов не было. Несколько настораживал чисто латиноамериканский способ обращения Президента к населению. Как правило, в латиноамериканских республиках, стоящих на грани переворота, Президент, сидя выступает с серьезным обращением к нации, а за спиной у него или начальник спецслужбы, или министр обороны. Большей частью Ющенко угрожал и говорил об ужасном положении в Украине в тот момент, когда за трибуной был министр обороны или председатель СБУ. Такая агрессивная подача обычных тезисов Президента несколько настораживает. И конечно же, три часа критики правительства и парламента это очень много даже для безразличного к Украине телеканала «Интер». Было заметно, что, во-первых, у Президента прекрасная качественная национал-демократическая позиция, но как только он начинает говорить об отношениях с парламентом и кабмином, качество его анализа резко падает. Была ощутима определенная интеллектуальная несогласованность. С одной стороны – Президент говорит о необходимости конституционной реформы, которая сбалансировала бы ветви власти, а с другой – юридический представитель Секретариата говорит о том, что необходимо просто выполнять законы. Кроме того, политолог со стороны Секретариата говорил о том, что у Президента отбирают власть, и тот ослабевает ежеминутно. Это уже не понравилось самому Ющенко, который стал досказывать противоположное. То есть было несколько сумбурных вещей. Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций: - Ничего очень нового вчера я не услышал. Президент снова обвинял всех, кроме себя и снова повесил все проблемы на правительство. По мнению Президента, которое мы вчера услышали, смена главі Секретариата, руководства партии («НУ» - ред.) и тому подобное может привести к тому, что он реально будет участвовать в выборах не во втором, а в первом эшелоне.