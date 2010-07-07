Тигипко назвал недемократичным законопроект «регионала»

Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко считает недемократичными отдельные положения законопроекта о местных выборах, предложенного народным депутатом от Партии регионов Александром Ефремовым, а новую систему выборов - такой, которая может привести к всплеску политической коррупции. Об этом сообщает официальный сайт партии «Сильная Украина», передает Лига. По мнению Тигипко, в частности, недемократичной является позиция о допуске кандидатов от партийных ячеек, которые зарегистрированы не меньше, чем за 365 дней до момента проведения выборов. В то же время политик отметил, что у партии «Сильная Украина», которую он возглавляет, шансы «нормальные». «У нас за год до выборов зарегистрированы 462 организации практически во всех больших городах. Потому особых проблем в этом вопросе мы не ощущает», - отметил Тигипко. Лидер «Сильной Украины» считает, что новый законопроект не решает главной проблемы - оторванности депутатов от интересов обычных граждан. «Партии в свое время оторвались от людей. Решить этот вопрос только за счет депутатов-мажоритарщиков вряд ли удастся. Я боюсь, что мы получим всплеск политической коррупции. У власти будет желание давить на мажоритарщиков, чтобы они входили в состав большинства. В конце-концов недемократические подходы сыграют против власти», - считает он. Напомним, на прошлой пленарной неделе Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №6601, который вводит выборы по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Этот документ в первом чтении поддержали 246 народных депутатов.