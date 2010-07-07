Янукович: Налоговый кодекс утвердят уже осенью

Президент Украины Виктор Янукович намерен обратиться с просьбой к председателю Верховной Рады Владимиру Литвину о принятии уже на этой неделе решения о продолжении общественных обсуждений Налогового кодекса и подготовки к принятию соответствующего законопроекта осенью текущего года. Об этом он заявил на очередном заседании Комитета по экономическим реформам, которое проходит сегодня под председательством Президента, сообщает Главком со ссылкой на пресс-службу главы государства. «Мы хорошо понимаем, что сможем это сделать только осенью. И уже на основе этого Налогового кодекса и Бюджетного кодекса мы будем формировать новый бюджет 2011 года. Безусловно, мы эту работу должны завершить вместе с принятием бюджета до конца этого года», - отметил Янукович. Глава государства также сообщил, что сегодня у него был разговор относительно острых вопросов этого документа с премьер-министром Николаем Азаровым. «Но это не значит, что мы будем возводить эту работу до выяснения отношений. Некоторые считают, что снижение налогов, которое мы предлагаем по НДС, налога на прибыль, уже произошло, а все остальное можно отрегулировать, как кому хочется. Уже созданы лоббистские группы - мы их знаем - которые уговаривают депутатов, что принимать, а что нет», - сказал он. «Мы не будем делать кодекс под одну лоббистскую группу. Кодекс будет сделан под страну. И в некоторых направлениях, безусловно, он не будет популярен, но это - Закон, который будет приближать нас к европейским стандартам, стандартам прозрачности, к которым мы так с вами стремимся», - подчеркнул Президент. Сейчас, отметил Янукович, есть основа главного налогового документа страны. Мы должны воспользоваться возможностью проведения его широкого общественного обсуждения и найти оптимальное решение - не подстроенное под конкретные компании или интересы. «Решение, которое обеспечит развитие страны и создаст условия для конкурентной среды, и в итоге - рост экономики», - сказал Президент. Кроме того, отмечая насущную необходимость в реформировании страны, Президент подчеркнул: «Мы будем двигаться вперед, несмотря ни на какие препятствия. Мы знаем, что это крайне необходимо делать».