Доктор Віра

Одкровення Балоги було сприйняте як остаточне рішення Віктора Андрійовича повторити сказану п’ять років тому на Співочому полі фразу: «Я йду в президенти!». Чи так це?

Вихід Балоги із президентської раті, де він тривалий час почувався генералом, насправді не був таким уже й несподіваним: незадоволення Віктора Ющенка визрівало не один день, тому рано чи пізно конфлікт виник би. Що саме стало останньою краплею у стосунках Президента і голови його Секретаріату, напевно, залишиться таємницею: на прес-конференції, яку влаштував Віктор Іванович на честь своєї відставки, він примудрився не сказати фактично нічого щодо причин і деталей розриву.

Очевидні ж причини «розлучення» Ющенка й Балоги в тому, що Віктор Іванович, захопившись кризовим менеджментом під дахом Президента, непомітно перестав бути комунікатором між усіма політичними берегами й групами, чого потребував Президент. Зв’язки катастрофічно втрачалися, незважаючи на знакові кадрові призначення (як-от «ахметовської» Богатирьової на пост голови РНБО), стосунки, навіть із палкими соратниками-«нашоукраїнцями», псувалися...

При цьому Віктор Іванович втягнув Президента у відкриту війну з прем’єром, експлуатуючи давню неприязнь і ревнощі Віктора Андрійовича до Юлії Володимирівни. Ця захоплива гра призвела не лише до загострення особистих стосунків двох ключових осіб держави й гілок влади, очолюваних ними, – сподівано чи ні, Віктор Ющенко був спущений із президентського захмар’я на поле дріб’язкових перепалок, зауважень і кпин на адресу Юлії Тимошенко. Статус Президента таким чином невпинно знижувався, і це дуже скоро позначилося й на рейтингах глави держави, хоча Ющенко й запевняв, що це його турбує мало.

Свого часу Віктор Ющенко, захищаючи голову свого Секретаріату від критики своїх же соратників, кинув знамениту фразу – мовляв, «Балога – це я!», порівнявши його із сантехніком, який слідкує, щоб у певних місцях усе було гаразд. Чи погоджувався з цим сам Віктор Іванович? Зараз уже очевидно, що ні: працюючи з Ющенком, Балога ніколи не забував подбати й про себе, граючи насамперед у власну гру. Окрім іншого, Віктор Іванович зумів подбати й про власне політичне майбутнє, створивши свій партійний проект – «Єдиний центр», який відбрунькувався від «Нашої України» й буйним цвітом розквіт на її уламках. Паралельно йшло неминуче й загрозливе ослаблення президентської партії, відхід колишніх соратників: на сьогодні Президент залишився фактично ні з чим, бо від колишньої «Нашої України» залишилася лише ностальгійна згадка.

«Колишніх есдеків не буває!» – сказав колись Леонід Кравчук з приводу не менш гучної заяви щодо корупції у президентському оточенні зразка 2005 року у виконанні Олександра Зінченка, який був тоді головою Секретаріату Президента. Ця фраза, очевидно, щонайкраще пасує й Вікторові Івановичу, який свого часу також був членом СДПУ(о). Натяк Кравчука на «резидентів», засланих у ворожі табори, аби зруйнувати їх у самій серцевині, після вчинку Балоги не видається метафорою.

Заявивши про нібито доконаний факт участі Президента Ющенка у наступних виборах глави держави, Балога закинув на політичне поле потужний м’яч-фантом, яким намагатиметься маніпулювати.

Кандидатура наступника Віктора Балоги на посту глави Секретаріату Президента мала дати відповідь на запитання, чого хоче Ющенко, беручи участь у президентській кампанії.

Тому розглядати причини, чому Віктор Ющенко призначив головою свого Секретаріату саме Віру Ульянченко, треба через призму поставлених перед нею завдань. Можна багато говорити, що це найвірніша людина Ющенка, і їй чи не єдиній він довіряє на 100%. Усе це так, Віра Іванівна славна тим, що Президент завжди може поспілкуватися з нею по-людськи, вилити їй усі свої жалі й отримати ледь не материнське втішання. Проте для цього призначення є й більш прагматична причина.

Як пікантно це не звучало б, Віра Іванівна аж ніяк не є людиною, яка може стати ефективним кризовим стратегом для проведення дуже складної виборчої кампанії Президента. Хороший комунікатор – так, залагоджувач конфліктів – так, але не керівник виборчого штабу вельми проблемного кандидата!

Бо ж рейтинг у Президента, хай там як, наближається до статистичної похибки, і сам Президент не може на це закривати очі. У нього давно немає потужної та популярної політичної сили. «Наша Україна» такою вже давно не є. І ще – хто фінансуватиме його виборчу кампанію? Уже очевидно, що головні колишні фінансові спонсори від Президента відвернулися. Враховуючи всі ці фактори, Президент мав би призначати на посаду голови Секретаріату зовсім інших людей, здатних зосередити нав­коло Президента потужні людські й фінансові ресурси.

Якби Президент дійсно виношував плани замахнутися на другий термін, то й ситуація в партії «Наша Україна» вже давно була б не такою, як зараз. Колишні «любі друзі», всі як один, уже були б задобрені й примирені з Ющенком. Вони вже давно погодилися б фінансувати його виборчу кампанію. Цього всього немає. А спроби Ульянченко закликати колишніх соратників повернутися в партію виглядають більш ніж непереконливо.

Саме тому призначення Віри Ульянченко в Секретаріат Президента треба розглядати як «включення в обойму» людини, здатної налагодити ефективні переговори з усіма основ­ними політичними силами щодо гарантій Ющенка після відходу від влади. Віра Іванівна має дуже непогані відносини з регіоналами й може без проблем організувати спілкування з Тимошенко. Ось це і стане її головним завданням на наступні півроку.

Як цих гарантій досягти, це вже інше питання. Насамперед треба налагодити спілкування з Тимошенко, досягти певного примирення на цьому фронті й убезпечитися від загроз звідти. Аналогічну роботу слід провести й з регіоналами.

Проте перед Вірою Ульянченко стоїть і більш масштабне завдання. Як би це фантастично не виглядало – зуміти домовитися з усіма про утворення в парламенті коаліції БЮТ, Партії регіонів та НУНС. Подібний пакт про мир майже всіх бізнес-еліт зараз найбільше потрібен українським олігархам, яких щодень сильніше допікає криза. За такого сценарію всенародні вибори президента скасували б одним махом паралельно із запровадженням кількарічного мораторію на вибори. Януковича обрали б президентом у парламенті, Тимо­шенко залишилася б прем’єром, а Ющенко отримав би стійкі гарантії на майбутнє.

Звичайно, це лише один із можливих стратегічних планів, покликаних «врятувати рядового Райана», яким, за бажання, можна вважати і самого Ющенка, й очевидних фаворитів президентських перегонів – Януковича й Тимошенко, й інтереси українських олігархів, для яких питання номер один на сьогодні – встояти під ударами кризи. Зробити це, ведучи електоральні війни на знищення, навряд чи можливо.