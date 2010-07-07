Украина поможет Киргизии

Украина предоставит гуманитарную помощь пострадавшей от межэтнических столкновений Киргизии. Соответствующий указ подписал в среду украинский Президент Виктор Янукович, сообщает РИА «Новости». «В связи с кризисной ситуацией, которая сложилась в южных районах Киргизской Республики, и учитывая официальное обращение киргизской стороны, в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи» постановляю оказать гуманитарную помощь Киргизской Республике», - говорится в указе Януковича. Характер и объем гуманитарной помощи в документе не уточняется. Напомним, на юге Киргизии в середине июня произошли вооруженные столкновения между проживающими там киргизами и узбеками, беспорядки сопровождались погромами и грабежами. По неофициальным данным, число жертв может достигать 2 тысяч человек, тысячи получили ранения. Свыше полумиллиона граждан покинули свои дома. В Джалал-Абадской и ряде районов Ошской области республики был введен режим ЧП, который продолжает действовать и сейчас.