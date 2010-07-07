Профильный комитет рекомендует Раде принять проект Жилищного кодекса

Комитет по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект Жилищного кодекса. Об этом УНИАНу сообщили в информационном управлении парламента. Согласно сообщению, законопроектом (№2307) предусматривается создать правовую базу для обеспечения реализации права граждан на жилье, определить правовые, организационные и социально-экономические принципы государственной политики в жилищной сфере, урегулировать правоотношения относительно возникновения, осуществления и прекращения права собственности на жилье. В частности, планируется урегулировать вопросы учета граждан, нуждающихся в получении жилья или улучшении жилищных условий, предоставления жилья этим гражданам; реализации прав и выполнения обязанностей владельцев жилья и пользователей жильем; обеспечение формирования, использования, содержания и сохранения жилищного фонда; предоставление, потребление, оплата жилищно-коммунальных услуг; сохранение и бронирование жилья, которое находится в государственной и коммунальной собственности; приватизации и реприватизации жилищного фонда в соответствии с законом и т.д. В комитете считают, что ключевыми нормами проекта является сохранение обязательств государства по отношению гражданам, стоящим в квартирной очереди; усовершенствование условий создания объединений совладельцев многоквартирных домов и кооперативного строительства; условия переселения владельцев и нанимателей жилья при реконструкции районов жилищной застройки. Как сообщалось ранее, 6 ноября 2009 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Жилищного кодекса Украины.