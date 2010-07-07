В АП рассказали, для чего Президенту больше полномочий

У Президент Украины сегодня достаточно полномочий для выполнения своих обязанностей, однако для более эффективной работы, в частности для проведения масштабных реформ в обществе, расширение круга этих полномочий было бы целесообразным. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин на встрече с представителями СМИ в Администрации Президента, сообщает УНИАН. По словам руководителя АП, Президент Украины Виктор Янукович по своим полномочиям имеет достаточно влияния в государстве, но его деятельность, в частности в проведении реформ, могла быть более эффективной, если бы эти полномочия были расширены. Отвечая на вопрос, какие именно дополнительные полномочия целесообразно было бы предоставить Президенту, Левочкин заметил, что это «производная от политической ответственности Президента». Поскольку, по его словам, глава государства фактически отвечает за «все сферы», логически наделить его рычагами влияния, которые дали бы ему возможность «реализовать все требования времени и общества». В то же время, добавил Левочкин, сегодня нет окончательного виденья, о каких именно полномочиях идет речь. Продолжается дискуссия, заметил он, во время которой всеми признается несовершенство последней политреформы, которой президентские полномочия были ограничены, однако «окончательного документа еще нет». Отвечая на вопрос, будет ли вынесен вопрос об отмене политреформы на референдум в день местных выборов, 31 октября, Левочкин выразил мнение, что «это было бы логично», но подчеркнул, что окончательного решения на этот счет также нет.