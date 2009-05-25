Набрали в рот води

Під «втратою» я розумію відхід Віктора Балоги від справ насущних у Секретаріаті Президента. І як наслідок – відсутність спаринг-мочилова Тимошенко «у дві руки». За що регіонали мають виписати Вік­тору Івановичу премію. Хоча б постфактум. Премія може бути різною. Балозі навряд чи потрібні гроші. Є інша можливість розрахунку – місцями у списку, якщо вибори до парламенту відбудуться в лютому-березні. Якраз і відповідні новини з’явилися. Мовляв, Партія регіонів не заперечуватиме, якщо «Єдиний центр» співпрацюватиме з нею й розділить принципи регіоналів (заява головного зв’язкового ПР і Банкової Бориса Колеснікова виданню «Дело»). Не впевнений, що в команді регіоналів із розкритими обіймами зустрінуть Віктора Івановича та всю його команду на чолі з Ігорем Крілем. Більшість депутатів-регіоналів і так трясуться, що не потраплять до наступного складу парламенту – так швидко змінюються уподобання лідера та партійна кон’юнктура, а до списку не потрапляють навіть «просунуті» лідери обласних організацій. Єдина надія – на фортуну й виграш Віктора Януковича в президентській гонці. Тоді, сподіваються, посад вистачить на всіх. В іншому випадку, розуміє більшість, доведеться «лягати» під будь-кого, аби елементарно вижити. Помаранчеві холодильники й гостинні прийоми в Донецьку – досвід уже є. Єдине, чого немає всередині ПР, – це зрозумілої команди лідера негайно приступати до підготовки виборчої роботи. Замість того, щоб відновлювати роботу штабів, регіонали відсиджуються у столиці, а нагадування про «роботу в регіонах» у більшості набиває оскомину: «Навіщо? Адже виборча кампанія ще не почалася!» Та сидячи в Києві, у регіоналів є шанс остаточно пересваритися. Публічні й підкилимні конфлікти у ПР виникають уже навіть частіше, ніж у коаліції. Останній – між двома сусідніми політичними кланами: донецькою групою (на чолі з Рінатом Ахметовим) і представником луганчан Віктором Тихоновим – може призвести до серйозних наслідків на Сході. Це протиборство викликане не політичною, а виключно економічною експансією «донів» на Луганщину. І Тихонов не витримав. Хоча, з іншого боку, неважко здогадатися, кого у цій ситуації підтримає Віктор Янукович: за всієї поваги Тихонов не забезпечить йому й десятої частини того, що має Ахметов. А тому першому, очевидно, доведеться «з вєщами, на вихід». Під час виборчої кампанії такі моменти картинку, звичайно, псують. І Януковичу це не до снаги. Чергове оновлення Партії регіонів? І що б там не казали, кожен наступний розкол у ПР викристалізовує нові підходи до якості команди. Хоча якою буде ефективність цієї команди – ще питання. Воно може бути перевірене лише часом. А поки що у більшості своїй регіонали мовчать. Мовчать і думають…