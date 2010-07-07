Парламентарии третий час пытаются окружить Кармазина «вниманием и заботой»

Депутаты третий час рассматривают проект закона о судоустройстве, сообщает Украинская правда. По состоянию на 18:49 депутаты рассмотрели 261 поправку из 1200. Перед этим депутат Юрий Кармазин заявил, что настаивает на всех своих поправках. После чего к нему подсел Сергей Кивалов и попытался с ним поговорить. Но Кармазин все еще настаивает на поправках. «Окружите вниманием и заботой депутата Кармазина», - обратился к залу вице-спикер Адам Мартынюк. В 19 часов депутат Мойсык заявил, что его поправки закончились, и он идет домой. На что Мартынюк призвал нашеукраинца провести «воспитательную работу» с коллегой, то есть Кармазиным.