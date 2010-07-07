Россия передала Польше все материалы по делу гибели Качиньского

Россия передала польской стороне все материалы, касающиеся расследования авиакатастрофы под Смоленском самолета президента Польши Леха Качиньского, заявил вице-премьер РФ Сергей Иванов, сообщает Интерфакс-Украина. «Уже больше нечего передавать. Все, что можно было передать, - передано», - сказал Иванов журналистам в среду. Он подчеркнул, что расшифровки переговоров пилотов разбившегося самолета уже переданы в Варшаву и опубликованы польской стороной. «Понять уже нетрудно все», - сказал Иванов. В то же время, касаясь вопроса завершения следствия по делу об авиакатастрофе, вице-премьер сказал, что этот вопрос находится в ведении «двух независимых органов власти - Следственного комитета и Генпрокуратуры». «И вмешиваться в их работу я не буду», - подчеркнул вице-премьер. Напомним, 10 апреля под Смоленском разбился самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154. На борту находилась высокопоставленная делегация в составе 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Польская делегация направлялась в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте расстрела в 1940 году органами НКВД СССР польских военнопленных.