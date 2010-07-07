Томенко вывел два подвида парламентской оппозиции

Вице-спикер парламента Николай Томенко считает, что парламентская оппозиция разделена на реальную и декларируемую. Так он прокомментировал провал голосования за отставку главы СБУ Валерия Хорошковского, сообщает Украинская правда. Томенко считает, что парламентская оппозиция на сегодняшний день «разделена на реальную оппозицию и некую «хитрую» телевизионную «оппозицию». «Таким образом, если вы хотите проверить не задекларированную, а реальную оппозиционность тех или иных политических сил, следите за голосованиями в Верховной Раде», - отметил Томенко. «Что бы кто ни говорил, а практическая парламентская деятельность является реальной оценкой того, какие политические силы не только заявляют, но и действуют как оппозиция», - считает Томенко. Он также добавил, что «принципиальная последовательная позиция и реальная оппозиционность определяется действиями, а не декларациями. Он также напомнил, что не одну неделю шли разговоры о влиянии Хорошковского на перераспределение телевизионного рынка в пользу братской ему группе каналов «Интер», прямой конфликт интересов главы СБУ в пользу не государства, а «РосУкрЭнерго». «Однако голосование показало, что среди 153 народных депутатов, поддержавших идею увольнения председателя СБУ за названные выше незаконные действия, не оказалось большинства депутатов партии Виктора Ющенко «Наша Украина», представителей «Единого центра», сторонников Арсения Яценюка во фракции», - отметил Томенко. «Собственно, и сам председатель фракции Николай Мартыненко, который бьется «за статус лидера оппозиционной фракции, решил поддержать Валерия Хорошковского», - добавил он.