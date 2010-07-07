Завтра с Яценюка спросят отчет о потраченных взносах

Завтра, 8 июля, в 11:00 в Киеве по адресу ул. Верхний вал, 4-а состоится митинг «обманутых политических инвесторов». Граждане Украины, помогавшие общественной организации Арсения Яценюка, потребуют от него отчет о том, куда были потрачены общественные взносы и взносы в избирательный фонд. Как сообщили Лиге организаторы акции, лидеру «Фронта перемен» будет передано письмо. «Арсений Петрович! Мы, ваши избиратели, требуем от Вас отчитаться о средствах, которые были потрачены Вами на деятельность общественной организации и проведение избирательной кампании в президенты. Мы принимали участие в реализации вашей программы и деятельности, мы верили Вам, верили в вашу позицию и непреклонность!» - говорится в письме. «Однако сегодня есть все основания полагать, что Вы нас обманули. Средства, которые Вам доверили, были растрачены вашими помощниками на собственные нужды. Именно поэтому избирательная кампания была провалена!» - убеждены активисты. «Мы считаем себя соинвесторами Вашего общественно-политического проекта и именно поэтому требуем у Вас отчет по всем затраченным средствам», - заявили инициаторы акции.