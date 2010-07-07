ВР еще сидит: Кармазин продолжает терроризировать депутатов своими поправками

Верховная Рада Украины продолжает рассмотрение поправок к проекту закона «О судоустройстве и статусе судей» и на 20:25 уже рассмотрела 500 поправок. Как передает УНИАН, в данное время в сессионном зале присутствуют все члены президиума парламента: председатель ВР Владимир Литвин, первый вице-спикер Адам Мартынюк и вице-спикер Николай Томенко. Кроме того, в заседании парламента принимают участие два члена фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и 7 депутатов из фракции БЮТ, несколько десятков депутатов из фракций Партии регионов, Блока Литвина и КПУ, а также депутаты из оппозиционных фракций, которые вошли в состав коалиции. Наиболее активно настаивает на рассмотрении своих поправок народный депутат от НУНС Юрий Кармазин. При рассмотрении одной из своих поправок он заявил, что «в честь футбола не настаивает на ее принятии». В свою очередь народный депутат от НУНС Владимир Мойсик, который внес наибольшее количество поправок к законопроекту ввиду того, что они не учитываются, заявил, что не будет настаивать на их рассмотрении. В целом к законопроекту внесено 1724 поправки. Комментируя скорость рассмотрения поправок, заместитель Томенко отметил, что «по оптимистичному прогнозу, рассмотрение может быть завершено сегодня до 24:00».