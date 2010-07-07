Стретовича зазывают в коалицию, но он не поддается

Народный депутат от НУНС, глава партии «Христианско-демократический союз» Владимир Стретович не собирается входить в коалицию на индивидуальной основе. Об этом он заявил в эфире николаевского «35 канала», сообщает Лига. При этом он прибавил, что его постоянно приглашают в коалицию и ведут переговоры. «Я убежден, что решение Конституционного суда о том, что можно забирать депутатов индивидуально, как говорят у нас в парламенте, «тушками», является неправильным. Поскольку избиратели голосовали не за отдельного депутата: у нас не было мажоритарной системы. Они голосовали за политическую силу и ее программу», - подчеркнул он. По мнению Стретовича, тот депутат, который намерен перейти в большинство, должен заявить, что выходит из фракции, а это по Конституции означает, что он должен сложить депутатский мандат. «Это было бы принципиально и правильно. На его место пришел бы другой депутат по списку, и фракция была бы монолитной и целой», - убежден глава ХДС. «Президент хочет сформировать большое большинство, конституционное (300 голосов). А поэтому прямой интерес обуславливает действия, а совесть депутатов, к сожалению, желает лучшего, особенно у тех, кто предал свои политические убеждения, своих избирателей», - сказал Стретович. Напомним, на этой неделе коалиция может пополниться еще несколькими депутатами. О наличии заявлений на вступление в коалицию от женской части парламента сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин. «Мне говорят, что есть несколько заявлений. Говорят, что они касаются женской части парламента. Я их не видел. Это только та информация, которую мне предоставили», - сказал спикер.