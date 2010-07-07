Власть совершенствует механизмы избирательных фальсификаций – «НУ»

7 июля 2010, 21:15

Партия «Наша Украина» заявляет, что власть совершенствует механизмы фальсификаций на выборах. Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на ее официальном сайте, сообщает УНИАН. «Усиление противостояния в середине «региональной» властной команды и очевидная несостоятельность режима Виктора Януковича навязать всей Украине российские стандарты внутриполитической жизни подтолкнули правительство и парламентское большинство к поиску дополнительных инструментов для усиления собственного влияния, в этот раз на местах», - сказано в заявлении. В «Нашей Украине» считают, что Партия регионов решила усилить свое влияние в Украине через совершенствование «механизмов избирательных фальсификаций на местных выборах». По мнению членов «Нашей Украины», первым шагом стал жестко раскритикованный экспертами и представителями оппозиции проект Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов». «Ведь его главная цель – с помощью законодательных ограничений и лакун получить возможности для проведения масштабных фальсификаций на разных этапах избирательного процесса», - считают в партии.Влада удосконалює механізми виборчих фальсифікацій - «НУ» Со своей стороны, отмечается в заявлении, правительство Николая Азарова недавно также «подсуетилось» и внесло в парламент законопроект об изменениях в Закон Украины «О Государственном реестре избирателей». «Этим творением правительственной мысли закладывается юридическая возможность для возобновления милых Партии регионов каруселей образца 2004 р.», - отмечается в документе. В партии объясняют, что в случае принятия законопроекта №6669 органы ведения Государственного реестра избирателей получат право временно изменять избирателю место голосования. «А дальше очень просто: «контингент» садится в автобусы и систематически реализует это право в нужных «регионалам» округах, подправляя там результаты выборов как нужно». «А чтобы чиновникам органов ведения Госреестра избирателей было не так страшно, из данного закона убирается ссылка на уголовную и административную ответственность за нарушения, связанные с ведением реестра. Вместо нее остается лишь аморфная «юридическая ответственность», - подчеркивают в «Нашей Украине». С другой стороны, отмечают нашеукраинцы, правительство пытается осложнить возможности представителям общественности осуществлять контроль над ведением реестра избирателей. Для этого из закона была убрана четкая норма, что каждый избиратель в порядке осуществления публичного контроля может ознакомиться с персональными данными другого избирателя, которые содержатся в базе данных реестра, а также сокращена до одного раза в год возможность политической партии получить электронную копию базы данных реестра, утверждают в «Нашей Украине». «Подобные действия команды Виктора Януковича однозначно свидетельствуют: Партия регионов понимает, что одержать победу на местных выборах она может, лишь используя механизмы фальсификации. «Наша Украина» глубоко убеждена, что на следующих местных выборах граждане Украины имеют реальную возможность показать, насколько ошибаются в команде Януковича, думая, что «усьо в Украине будет Донбасс», - подчеркивается в заявлении.

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