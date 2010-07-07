Отечественные музыканты требуют от ВР защитить авторские права

Украинские музыканты, исполнители и продюсеры объединились против незаконного использования объектов авторского права и требуют от народных депутатов немедленно принять законопроект о защите авторского и смежных прав. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила общественная организация «Коалиция исполнителей и продюсеров Украины». В частности, продюсеры, авторы и артисты выступили в поддержку законопроекта №6523 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав», призванный урегулировать авторские и смежные права в Украине с учетом норм европейского законодательства и усилить их охрану. По словам директора Коалиции исполнителей и продюсеров Украины Дмитрия Прикордонного, впервые за 7 лет у украинских музыкантов появился шанс получить законную регуляцию защиты авторских и смежных прав относительно шоу-бизнеса, а на практике – возвращение денег правообладателям, в музыкальную индустрию. По его мнению, принятие законопроекта будет содействовать активному развитию культуры в Украине. Прикордонный напомнил, что постановления Кабмина №71, №72 от 18.01.2003 обязали выплачивать исполнителем вознаграждение (роялти) за использование объектов авторского и смежных прав в публичной сфере (кафе, бары, рестораны). Но в действующем законе «Об авторском праве и смежных правах» нет четких критериев для определения организаций коллективного управления. По словам Прикордонного, «на практике сложилась ситуация, что в один ресторан одновременно приходили несколько организаций, каждая из которых заявляла, что именно ей нужно платить», в результате пользователи вообще отказывались выплачивать вознаграждение. «Музыкальная индустрия находится на грани краха. Ничего не работает. Все получают средства за счет продюсеров – они платят авторам, композиторам, исполнителям и содержат индустрию», - отметил Прикордонный. По его словам, в 2009 году украинская музыкальная индустрия потеряла за использование авторских и смежных прав в публичной сфере около 25 млн. долларов.