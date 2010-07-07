В США отложены слушания по делу трех «русских шпионов»

Слушания по делу трех из одиннадцати «русских шпионов» отложены, сообщает Би-Би-Си. На какой срок отложено заседание не сообщается. Причины переноса также неизвестны. По данным CNN, в среду утром в суде штата Вирджиния должны были состояться предварительные слушания в отношении подозреваемых Майкла Зоттоли, Патриция Миллз и Михаила Семенко. Слушания должны были начаться в 11.00 (19.00 мск). Ранее Майкл Зотолли и Патриция Миллс признались, что их настоящие имена Михаил Куцик и Наталья Перевезенцева и что они являются россиянами.