Генпрокуратура РФ проверит все лагеря страны на соблюдение мер безопасности

В соответствии с поручением Дмитрия Медведева генеральный прокурор Юрий Чайка распорядился провести проверки соблюдения законодательства при организации детского отдыха по всей стране, передает «Lenta.ru». Как сообщает сайт ведомтва, «прокурорам регионов предписано незамедлительно с привлечением контролирующих органов провести проверки в оздоровительных лагерях и других местах отдыха детей, уделив особое внимание обеспечению условий безопасности их пребывания». Ранее, по указанию Генпрокурора России прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту гибели пятерых детей и воспитателя, находившихся на отдыхе в детском оздоровительном лагере «Азов».