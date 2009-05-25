Недовибори

Опозиційні депутати просто не прийшли до зали засідань, а за їх відсутності комуністам просто не вистачило одного голосу, щоб обрати президентом країни свого кандидата – прем’єра – Зінаїду Гречану. Зараз спостерігачі намагаються усвідомити, чи вдасться опозиції і вдруге бойкотувати вибори у парламенті у повному складі, чи все ж таки зрадник знайдеться. А якщо ні – тоді нові парламентські вибори, продовження кризи, що вже призвела до сутичок у столиці Молдови і розгрому парламентської будівлі. Комуністи – і це очевидно – не готові ділитися владою з опозиціонерами. І навіть якщо вони знайдуть когось, хто проголосує за Гречану, політичних проблем Молдови на перспективу це все одно не вирішить. Адже головним є навмисне ігнорування комуністами опозиціонерів як людей, які хоча б щось значать у політичному житті – а отже, і ігнорування виборців, що проголосували за опозиційні політичні сили.

Варто пригадати політичну історію Молдови – спеціально для тих, хто вважає, що перетворення України на парламентську республіку автоматично вирішить проблеми політичного протистояння. Більшість провідних політичних сил Молдови також так вважали. І тому зміни до Конституції пройшли без особливих проблем для країни. Проблеми почалися, коли зібрався новий парламент. Кожен із політиків вважав, що набрав недостатньо голосів і не варто ділитися владою з іншими. Тож вибори президента країни не відбулися, останній загальнонародно обраний гарант Петро Лучинський розпустив парламент і призначив нові вибори. А на них більшість, несподівано для інших учасників процесу, одержали комуністи. Без жодних проблем вони обрали свого лідера Володимира Вороніна президентом країни. І правили Молдовою упродовж двох термінів. Мають намір правити й третій. А ті, хто вважав себе за господарів країни, зникли з політичної сцени. Опозиція без особливого успіху намагається повернути собі вплив на справи. І стверджувати, що ця ситуація допомогла стабільності в країні і, що найголовніше, її розвитку, – навряд чи можна.

Молдовська історія переконує, що справа не стільки в політичній моделі, скільки в політичній культурі. Країна насправді так і не перетворилась на парламентську республіку з президентом-символом, сильним парламентом і урядом. Реальним лідером Молдови був саме президент, хоча його конституційні повноваження обмежені. А от тепер Володимир Воронін уже як спікер парламенту готується саме до парламентської моделі управління державою. І виходить, що все пов’язано навіть не з партійними, а з клановими інтересами колишнього президента і нового спікера. От і вся парламентська республіка!

Нова політична ситуація, що склалася в Молдові, знову є повчальною з точки зору розвитку цієї дивної парламентської республіки. Виявляється, що сутність такої моделі – вміння враховувати інтереси різних соціальних і політичних груп – у Молдові не працює, тут упевнені, що переможець отримує все. І, звичайно, за таких обставин особливої різниці – обирає президента населення, чи парламент – немає, протистояння все одно запрограмоване самою логікою розвитку подій.

І ще одне. Свого часу саме Україна і Молдова були єдиними (!) пострадянськими країнами, в яких відбулося конституційне передання влади обраним президентам. Леонід Кравчук передав владу Леоніду Кучмі, а Мірча Снєгур – Петру Лучинському. Що ж відбулося потім? Україна за вісім років правління Кучми перетворилася на державу, що пройшла через судоми 2004 року – класичним передання влади Віктору Ющенку навряд чи можна назвати, – і зараз опинилася на порозі нових спроб замінити процес конституційного передання влади черговою домовленістю еліт. А Молдова після Лучинського стала парламентською країною, в якій домовленість еліт змінилася фактичною узурпацією влади одніє­ю політичною силою. І саме тому все, що відбувається в Києві і Кишиневі, схоже не на політику, а на броунівський рух кланів без особливої перспективи для держав, якими вони володіють...