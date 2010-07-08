Рада приняла Закон о судоустройстве и статусе судей

Вчера, 7 июля, около 22:00 Верховная Рада приняла новую редакцию закона «О судоустройстве и статусе судей», сообщают Українські Новини. За соответствующий проект закона №6450 проголосовали 260 депутатов при минимально необходимых 226. Парламент определил, что соответствующий закон вступает в силу после подписания его Президентом и опубликования. Также Рада исключила из законопроекта те нормы, которые касаются внесения изменений в регламент парламента. Как сообщалось ранее, 3 июня Рада приняла в первом чтении проект новой редакции закона о судоустройстве. Этот законопроект предусматривает предоставление Высшему совету юстиции права назначать и увольнять председателей и зампредов судов, создание Высшего специализированного суда по гражданским и уголовным делам, ликвидацию военных судов, а также ограничение количества судей Верховного Суда 20 судьями.