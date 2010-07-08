Шварценеггер подписал закон о яйцах

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер во вторник подписал закон, определяющий требования к качеству продаваемых куриных яиц, пишет Los Angeles Times. С 1 января 2015 года на территории штата магазины могут продавать только те яйца, которые снесли «счастливые курицы», передает «Lenta.ru». В тексте закона сказано, что курица должна находиться в комфортных условиях: не задевать крыльями клетку и иметь возможность лежать. Общественность посчитала принятие данного закона возможностью защитить права животных и предоставить потребителям продукцию высокого качества.