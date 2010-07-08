Нынешняя власть работает на мафиозных принципах - Доний

Народный депутат Украины от НУНС Олесь Доний считает, что нынешняя власть упрямо продвигает собственную идеологию - русский национализм. Об этом он рассказал в интервью Лиге. «После событий 27 апреля (день ратификации харьковских соглашений по флоту. - Ред.) стало понятно, что эта власть не безыдейна, как кому-то казалось. Многие думали, что новая власть пришла только для окончательного передела украинских ресурсов между несколькими семьями. Нет. У нее есть идеология, и эта идеология - русский национализм. Всесторонняя поддержка русского языка, русской культуры и российского государства. Они все это внедряют четко, системно, в разных гуманитарных сферах», - отметил Доний. «Что касается формы построения этой власти, то у нее есть все признаки бандократии - то есть пренебрежения законом ради своих интересов. Начиная от нарушения норм Регламента Верховной Рады и заканчивая откровенным насилием со стороны представителей власти в отношении депутатов, журналистов, обычных граждан. Идет усиление репрессивного аппарата СБУ, есть обращения о моральном давлении со стороны СБУ на общественных активистов. Вернулась цензура в медиа. Делаю вывод, что нынешний режим хочет работать не на основах демократии, а на других принципах. Очевидно, этих принципов они насмотрелись, когда в Украине показали фильм по книге Марио Пьюзо «Крестный отец», - подытожил депутат.