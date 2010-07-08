Яценюк рассказал, как можно влиять на Януковича и Азарова

Новая власть сделает с кредитом МВФ то же, что в свое время сделала старая. Такое мнение озвучил депутат от НУНС Арсений Яценюк в эфире «5 канала», пишет Украинская правда. «Она повторяет те же ошибки, которые делало предыдущее правительство. При чем на президентской кампании вся Партия регионов критиковала эти ошибки и говорила, что будет действовать совсем по-другому», - заявил он. Депутат отмечает, что «предыдущий кредит МВФ - 12 миллиардов долларов - ушел в песок». «Я это называю кредит, который профинансировал избирательную кампанию 2009 года. Президентскую избирательную кампанию тогдашней провластной партии и тогдашнего провластного кандидата», - сказал Яценюк. «Это очень легко доказывается. Взгляните, куда ушел кредит. Кредит пошел на целый ряд так называемых социальных программ, которые имели только одну цель... Кто вручал скорые помощи, кто открывал фабрики? Кто это делал? Это все тогда делала власть», - уточнил он. По мнению Яценюка, новая власть «так же пойдет по пути разобрать кредит, вместо того чтобы этот кредит направить на строительство новых автодорог, на создание новых рабочих мест, на запуск экономики». При этом он отметил, что на нынешнюю власть можно влиять лишь путем «давления через международное сообщество». «Нет другого варианта. Если с ними сидеть договариваться, то с ними никогда ни о чем не договоришься. Потому что принцип Партии регионов - дави, пока вытеснит. А еще дави, обязательно что-то капнет», - заявил Яценюк.