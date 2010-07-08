Завтра БЮТ сделает попытку «уйти» Тигипко

Народный депутат Украины Наталия Королевская считает, что фракция БЮТ в пятницу может инициировать рассмотрение вопроса об отставке Сергея Тигипко с должности вице-премьер-министра Украины. Как передает УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции. По словам Королевской, если бы Тигипко был «ответственным политиком, то, допустив такую колоссальную ошибку (речь идет о подготовленном проекте Налогового кодекса. – Ред.), он должен был бы сам подать в отставку». По ее словам, фракция БЮТ не принимала окончательное решение о рассмотрении в пятницу вопроса об отставке Тигипко. В то же время она предполагает, что такое решение может быть принято. Говоря о перспективах рассмотрения данного вопроса, Королевская подчеркнула, что отставка Тигипко будет невозможна, «если коалиция признает, что тот Налоговый кодекс, который он подготовил, действительно реформаторский документ, если коалиция признает, что зашедшие в тупик переговоры с МВФ – это нормальная ситуация». Вместе с тем, по ее словам, «если коалиция понимает, что это были глобальные и генеральные ошибки на таком большом посту, то, наверное, будет принято адекватное решение». Напомним, 5 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Тигипко с должности вице-премьер-министра. Автором проекта постановления, реквизиты которого размещены на сайте Верховной Рады, является народный депутат от БЮТ Ольга Боднар. 6 июля с трибуны Верховной Рады лидер фракции КПУ Петр Симоненко заявил, что необходимо рассмотреть вопрос об ответственности вице-премьер-министра Тигипко за непрофессиональный проект Налогового кодекса. В то же время лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что фракция ПР не будет поддерживать какие-либо предложения об отставках министров.