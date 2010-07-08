На утреннем заседании Рада возьмется за Налоговый кодекс с новыми силами

Верховная Рада на заседании в четверг, 8 июля, рассмотрит во втором чтении проекты Налогового кодекса (законопроект №6502), а также законопроект №6278, которым предлагается урегулировать процедуру проведения Всеукраинского референдума по одобрению новой редакции Конституции. Об этом говорится в повестке дня парламента, сообщает Левый берег. Проект Налогового кодекса Рада рассмотрит первым на утреннем заседании. Затем парламент намерен принять решение о проведении торжественного заседания 16 июля, решение по проекту Бюджетного кодекса, а также утвердить календарный план своей 7-й сессии. Кроме того, на повестке - президентский законопроект об увеличении сроков полномочий главы Национального банка с 5 до 7 лет и проект изменений закона о государственных закупках в части обеспечения осуществления мероприятий по подготовке и организации финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Рада также рассмотрит во втором чтении законопроект о разделении полномочий мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации (№4463) и предварительное одобрение законопроекта №4177 «О внесении изменений в Конституцию (относительно сроков полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов). На повестке дня также рассмотрение парламентом во втором чтении законопроектов №6525 о введении единого социального взноса на общеобязательное государственное соцстрахование и №6564, предусматривающего приведение законодательства Украины в газовой сфере в соответствие с основными положениями законодательства Европейского союза, регулирующими отношения на газовом рынке.