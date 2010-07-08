Томенко: Местные власти составляют списки лояльных к ПР

Местная исполнительная власть активно формирует списки граждан, лояльных и нелояльных к Партии регионов. Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады, представитель БЮТ Николай Томенко, сообщает ТСН. Томенко отметил, что все попытки представителей Партии регионов объяснить, что такой централизованный сбор информации является «тупостью» местных чиновников, которые проявляют самостоятельную инициативу, «мягко говоря, не соответствует действительности». По словам Томенко, к нему лично обращались представители образовательных учреждений, государственных предприятий и коммерческих структур Западной и Центральной Украины, Киева, где такая «паспортизация на предмет лояльности к новой власти и готовности вступить в правящую Партию регионов проводится системно». Вице-спикер отметил, что использование метода «сортировки» активных людей по принципу лояльности к власти является признаком тоталитарных режимов и «недопустимо в современной Украине XXI века». В связи с этим Томенко призвал работников учебных заведений, руководителей государственных предприятий и коммерческих структур не скрывать эту информацию, потому что «только ее публичное обнародование может остановить возрожденную традицию занесения на «черные доски». Напомним, ранее сообщалось, что, в частности, Львовская обладминистрация поручила главам районных администраций разослать предприятиям, учреждениям и организациям области анкеты, где, среди прочего, есть вопрос о политических предпочтениях соответствующих руководителей. Местные выборы в Украине назначены на 31 октября. Переизбираться не будут только депутаты Киевского городского совета и Тернопольского областного совета.