БЮТ заблокировал Раду

Не успела Верховная Рада начать работу, как фракция БЮТ уже заблокировала трибуну и президиум парламента. Как передает УНИАН, к столу президиума прикреплен плакат с надписью: «СБУ – Служба безопасности «РосУкрЭнерго». В правительственной ложе размещен плакат: «Свободу патриоту Макаренко». Кроме того, в сессионном зале развешены плакаты с надписями: «Янукович + Фирташ + Хорошковский = газовая мафия», «Бандитам - деньги, газ и власть, патриотам – тюрьмы. В.Янукович», «СБУ работает на газовую банду». Двери, ведущие в президиум парламента, заставлены стульями.