Трудовой Тигипко

Девиз этого мероприятия, состоявшегося в конференц-зале гостиницы «Экспресс», был следующим: «Обновленная партия – в новых условиях – для новой страны». «Стране нужна полная смена ее руководителей и очищение от обанкротившихся политиков, годами паразитирующих у власти, утаивая за государственнической риторикой корыстные намерения, - говорится в резолюции съезда. – Мы - за новое лицо украинской власти!» «Тигипко является нашим неформальным лидером, и, в случае, если он решит принять участие в президентских выборах, мы его поддержим», - заявил нынешний лидер Трудовой партии Дмитрий Сирота. Таков был старт возможной президентской кампании Сергея Тигипко, которого некоторые политологи и политики уже успели окрестить достойным соперником Арсения Яценюка в категории тех самых «новых лиц», которые должны наконец-то появиться на политическом горизонте. И грядущая президентская кампания, по их мнению, - очень хороший повод. Возвращение Сергея Тигипко в политику после пятилетнего перерыва многие восприняли с энтузиазмом и воодушевлением. Мол, вот она, альтернатива надоевшим и наболевшим лицам, каждое из которых уверено, что альтернативы ему нет! Именно на этой волне строит свое политическое будущее Арсений Яценюк. Этот же тренд, похоже, будет эксплуатировать и Тигипко. Но в данном посыле есть несколько моментов, которые напрочь могут разрушить идею обоих «новых лиц», хотя, конечно, возвращение в политику через цикл – тема важная и актуальная не только для тех, кто считает, что их время пришло, но и некоторых действующих политиков, вроде Президента Виктора Ющенко. Новых пока двое – Яценюк и Тигипко, на которого смотрят как на достойного соперника Яценюка и, может быть, не только его. Их, по большому счету, можно назвать близнецами-братьями в предстоящей игре. Парадокс в том, что оба являются, по сути, порождением отца всех нынешних украинских политиков – Леонида Кучмы. Яценюка Леонид Данилович уже одобрил и публично поддержал. Посмотрим, что будет в ситуации с Тигипко – бывшим лидером партии «Трудовая Украина» и главой официального избирательного штаба кандидата в президенты в 2004 году Виктора Януковича. Кстати говоря, именно Тигипко называли тогда реальной и очень привлекательной альтернативой Виктору Федоровичу в этом качестве, но не сложилось… «Важнее всего для меня, чтобы партия удержалась, - я очень хорошо знал покойного Михаила Сироту, - прокомментировал событие Тигипко. – В свое время я возглавлял партию «Трудовая Украина», которая проповедовала, по сути, те же лейбористские идеи. Эти идеи я считаю очень современными и важными, способными эффективно работать и помогать украинцам…Мы должны стремиться к идеологическим партиям, и такая партия на сегодня, я считаю, есть – это Трудовая партия Украины…» На вопрос о президентских выборах Сергей Леонидович ответил, что пойдет на них, как и сказал, и что если Трудовая партия поддержит его, он будет благодарен, хотя вступать туда не собирается – по его мнению, кандидат в президенты надлежит быть беспартийным. Что касается других партий, готовых поддержать его в этих начинаниях, ответ был дипломатичным: много обращений, но говорить о конкретных политических силах рано. «Могу сказать, что не хотелось бы какого-то узкого политического окружения – оно должно быть более широким, - сказал Тигипко. - Поэтому говорить, с кем я буду, пока рано – немного позже поговорим…» На самом деле, речь о том, чтобы именно Тигипко возглавил партию, шла на полном серьезе. Говорят, в последнее время Дмитрий Сирота вместе с уполномоченными представителями Сергея Тигипко посетил областные организации партии с озвученным ультимативным условием – поддержать Тигипко на пост главы партии либо положить партийные печати и свидетельства на стол. Юго-восточные парторганизации в ответ выдвинули контрусловие – возобновить финансирование партии. Позиция Тигипко была следующей – денег нет, поэтому будут делаться ставки на технологические штабы. В то же время идет активное строительство общественного движения в поддержку Сергея Тигипко, которое вроде бы будет называться «Правым центром». Интересно, что по этому же пути – создании общественного движения – идет и Арсений Яценюк со своим «Фронтом перемен». Кстати говоря, Тигипко фактически перехватывает старую идею создания так называемой «правицы», которую вынашивали, но так и смогли реализовать лидеры правоцентристских партий – Юрий Костенко, Борис Тарасюк и Анатолий Матвиенко. Означает ли громкое название предполагаемого блока – «Правый центр», что НРУ, УНП и, например, «Собор» поддержат именно Тигипко? Очень сомнительно, учитывая слухи, что поддерживать Тигипко намеревается достаточно одиозная партия «Родина», весьма далекая от правых идей и центризма, а ее лидер – Игорь Марков, получил предложение возглавить юго-восточный штаб кандидата в президенты Сергея Тигипко. Какие еще политические силы встанут на его сторону, пока хранится в тайне. Собственно, точно так же ведет себя и Яценюк, не раскрывая имена соратников и утверждая, что собирает средства на партию с помощью sms-ок. Сергей Тигипко уже заявил и подтвердил, что будет участвовать в приближающейся президентской кампании, хотя доподлинно неизвестно действительно ли окончательно и бесповоротно разорван его контракт со Sweden Bank, предполагающий неучастие в политической деятельности. Учитывая складывающуюся ситуацию, вполне возможно, что Сергей Леонидович передумает и все-таки продолжит заниматься банковской деятельностью. Решение Тигипко будет зависеть от многих факторов, в частности, от настроений политических и бизнес-элит, увлекшихся сегодня Яценюком. В противном случае Тигипко светит либо оказаться техническим кандидатом Тимошенко, откусывающим проценты поддержки у Януковича, либо маргинес…