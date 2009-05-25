Трудовой Тигипко

25 мая 2009, 13:47

Трудовая партия – детище покойного Михаила Сироты, народного депутата от фракции Блока Литвина, на субботнем съезде благословила Сергея Тигипко на участие в президентской кампании.

Девиз этого мероприятия, состоявшегося в конференц-зале гостиницы «Экспресс», был следующим: «Обновленная партия – в новых условиях – для новой страны». «Стране нужна полная смена ее руководителей и очищение от обанкротившихся политиков, годами паразитирующих у власти, утаивая за государственнической риторикой корыстные намерения, - говорится в резолюции съезда. – Мы - за новое лицо украинской власти!» «Тигипко является нашим неформальным лидером, и, в случае, если он решит принять участие в президентских выборах, мы его поддержим», - заявил нынешний лидер Трудовой партии Дмитрий Сирота. Таков был старт возможной президентской кампании Сергея Тигипко, которого некоторые политологи и политики уже успели окрестить достойным соперником Арсения Яценюка в категории тех самых «новых лиц», которые должны наконец-то появиться на политическом горизонте. И грядущая президентская кампания, по их мнению, - очень хороший повод. Возвращение Сергея Тигипко в политику после пятилетнего перерыва многие восприняли с энтузиазмом и воодушевлением. Мол, вот она, альтернатива надоевшим и наболевшим лицам, каждое из которых уверено, что альтернативы ему нет! Именно на этой волне строит свое политическое будущее Арсений Яценюк. Этот же тренд, похоже, будет эксплуатировать и Тигипко. Но в данном посыле есть несколько моментов, которые напрочь могут разрушить идею обоих «новых лиц», хотя, конечно, возвращение в политику через цикл – тема важная и актуальная не только для тех, кто считает, что их время пришло, но и некоторых действующих политиков, вроде Президента Виктора Ющенко. Новых пока двое – Яценюк и Тигипко, на которого смотрят как на достойного соперника Яценюка и, может быть, не только его. Их, по большому счету, можно назвать близнецами-братьями в предстоящей игре. Парадокс в том, что оба являются, по сути, порождением отца всех нынешних украинских политиков – Леонида Кучмы. Яценюка Леонид Данилович уже одобрил и публично поддержал. Посмотрим, что будет в ситуации с Тигипко – бывшим лидером партии «Трудовая Украина» и главой официального избирательного штаба кандидата в президенты в 2004 году Виктора Януковича. Кстати говоря, именно Тигипко называли тогда реальной и очень привлекательной альтернативой Виктору Федоровичу в этом качестве, но не сложилось… «Важнее всего для меня, чтобы партия удержалась, - я очень хорошо знал покойного Михаила Сироту, - прокомментировал событие Тигипко. – В свое время я возглавлял партию «Трудовая Украина», которая проповедовала, по сути, те же лейбористские идеи. Эти идеи я считаю очень современными и важными, способными эффективно работать и помогать украинцам…Мы должны стремиться к идеологическим партиям, и такая партия на сегодня, я считаю, есть – это Трудовая партия Украины…» На вопрос о президентских выборах Сергей Леонидович ответил, что пойдет на них, как и сказал, и что если Трудовая партия поддержит его, он будет благодарен, хотя вступать туда не собирается – по его мнению, кандидат в президенты надлежит быть беспартийным. Что касается других партий, готовых поддержать его в этих начинаниях, ответ был дипломатичным: много обращений, но говорить о конкретных политических силах рано. «Могу сказать, что не хотелось бы какого-то узкого политического окружения – оно должно быть более широким, - сказал Тигипко. - Поэтому говорить, с кем я буду, пока рано – немного позже поговорим…» На самом деле, речь о том, чтобы именно Тигипко возглавил партию, шла на полном серьезе. Говорят, в последнее время Дмитрий Сирота вместе с уполномоченными представителями Сергея Тигипко посетил областные организации партии с озвученным ультимативным условием – поддержать Тигипко на пост главы партии либо положить партийные печати и свидетельства на стол. Юго-восточные парторганизации в ответ выдвинули контрусловие – возобновить финансирование партии. Позиция Тигипко была следующей – денег нет, поэтому будут делаться ставки на технологические штабы. В то же время идет активное строительство общественного движения в поддержку Сергея Тигипко, которое вроде бы будет называться «Правым центром». Интересно, что по этому же пути – создании общественного движения – идет и Арсений Яценюк со своим «Фронтом перемен». Кстати говоря, Тигипко фактически перехватывает старую идею создания так называемой «правицы», которую вынашивали, но так и смогли реализовать лидеры правоцентристских партий – Юрий Костенко, Борис Тарасюк и Анатолий Матвиенко. Означает ли громкое название предполагаемого блока – «Правый центр», что НРУ, УНП и, например, «Собор» поддержат именно Тигипко? Очень сомнительно, учитывая слухи, что поддерживать Тигипко намеревается достаточно одиозная партия «Родина», весьма далекая от правых идей и центризма, а ее лидер – Игорь Марков, получил предложение возглавить юго-восточный штаб кандидата в президенты Сергея Тигипко. Какие еще политические силы встанут на его сторону, пока хранится в тайне. Собственно, точно так же ведет себя и Яценюк, не раскрывая имена соратников и утверждая, что собирает средства на партию с помощью sms-ок. Сергей Тигипко уже заявил и подтвердил, что будет участвовать в приближающейся президентской кампании, хотя доподлинно неизвестно действительно ли окончательно и бесповоротно разорван его контракт со Sweden Bank, предполагающий неучастие в политической деятельности. Учитывая складывающуюся ситуацию, вполне возможно, что Сергей Леонидович передумает и все-таки продолжит заниматься банковской деятельностью. Решение Тигипко будет зависеть от многих факторов, в частности, от настроений политических и бизнес-элит, увлекшихся сегодня Яценюком. В противном случае Тигипко светит либо оказаться техническим кандидатом Тимошенко, откусывающим проценты поддержки у Януковича, либо маргинес…

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять