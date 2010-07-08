Депутат от БЮТ, председатель Комитета по образованию, известный политолог Владимир Полохало госпитализирован с инсультом. Об этом вчера, 7 июля, в эфире ТВі сообщила его коллега по комитету, депутат от НУНС, Леся Оробец, передают Українські Новини. «Вы, между прочим, пропустили 3 (заседания) комитета (по вопросам образования и науки), которые пытался созвать господин Полохало, который сейчас, в частности, по вашей вине лежит в (больнице) «Феофания» с инсультом», - сказала она, обращаясь к депутату от Партии регионов, первому заместителю председателя указанного комитета Максиму Луцкому. При этом Оробец не уточнила, когда был госпитализирован Полохало, однако отметила, что 6 июля закон о введении 11-летней системы среднего образования, а также обязательного дошкольного образования был принят в его отсутствие. «Вы, пользуясь этой болезнью и тяжелым положением человека, во вторник проводите законопроект без какого-либо легитимного заседания комитета», – сказала она. В то же время, согласно информации, размещенной на сайте парламента, Полохало принимал участие в голосованиях Рады 6 июля с 10:42 до 18:46, а 7 июля с 10:49 до 16:52. Напомним, 17 июня Луцкий инициировал отзыв Радой Полохало с должности председателя Комитета по вопросам науки и образования. В свою очередь Полохало не видит оснований для своего отзыва с этой должности.