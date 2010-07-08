Бютовцы разблокировали ВР - Литвин открыл утреннее заседание

Депутаты от фракции Блока Юлии Тимошенко разблокировали трибуну и президиум Верховной Рады, сообщают Українські Новини. Парламентарии от оппозиции сняли плакаты, развешенные в президиуме, убрали стул, который запирал вход в него со стороны кабинета спикера. Они также покинули свои места, которые ранее занимали в ложе правительства. После этого спикер Владимир Литвин объявил заседание открытым. Он также заявил, что, из-за блокирования трибуны депутатам придется работать без перерыва. Напомним, БЮТ требует первоочередного рассмотрения Радой на сегодняшнем, 8 июля, заседании проекта постановления №6656, которым предлагается запретить Кабинету Министров погашать долг перед компанией RosUkrEnergo средствами, полученными от международных финансовых учреждений, в частности от МВФ. Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж обязал Украину вернуть RUE 12,1 млрд куб. м газа. Судя по решению суда, перевод которого был распространен в СМИ, Украина признала себя виновной и согласилась с этим решением.