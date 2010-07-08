Яценюк с «фронтовиками» митингует под Верховной Радой

В настоящее время под зданием парламента со стороны фасада Мариинского дворца собрались несколько тысяч человек с флагами «Фронта перемен». Как передает Лига, в руках митингующие держат плакаты «Фронт перемен» против узурпации власти». Участники акции протестуют против новых правил местных выборов и проекта Налогового кодекса. Перед собравшимися выступает лидер партии Арсений Яценюк. В частности, «Фронт перемен» считает, что принятый в первом чтении законопроект о местных выборах в редакции Партии регионов грубо нарушает конституционное право избирать и быть избранным. Также журналистам на брифинге Яценюк сообщил, что представители власти не пропустили автобус с протестующими из Запорожской, Тернопольской и Черниговской областей.