Виктор Янукович: «Президентские выборы расставят все точки над «і» (телеинтервью)

25 мая 2009, 15:05

Лидер оппозиционной Партии регионов Виктор Янукович в конце минувшей недели активизировался в информационном пространстве, дав интервью сразу двум украинским телеканалам – «Интер» и ICTV.

В частности, в интервью последнему Виктор Янукович заявил, что очередные выборы должны состояться в определенные Конституцией сроки. «Безусловно, они должны состояться в конце конституционного срока. Скорее всего, это будет 17 января 2010 года. Если это будет на 2-3 неделе раньше или позже – это не будет иметь большого значения», - сказал он.
Вместе с тем, более информативным лидер «регионалов» был в интервью «Интеру».
«Главред» публикует в полном объеме это интервью, обнародованное пресс-службой Партии регионов.

- Вітаю Вас, Вікторе Федоровичу! -Вітаю! - Вікторе Федоровичу, останні півроку від Вас постійно було чутно заклики відправити уряд у відставку, а з ним – і усю владу. Однак нещодавно прозвучала заява: нехай уряд допрацює… Тож що змінилося? - Политика выживания правительства работает, но не политика выживания страны. А страна катится дальше… Утеряны все сроки, когда мы предлагали провести досрочные выборы. Мы бы уже об этом давным-давно забыли, и произошла бы смена политических команд и правительства. Мы этот театр абсурда наблюдаем уже пятый год. В последний год к этому добавился еще и мировой финансовый кризис, о котором премьер-министр говорила, что он обойдет нашу страну, что мы его не пустим в страну… Но он не обошел, и его не просто не пустили, а он ворвался в страну. Поэтому о чем мечтает сегодня правительство? Они уже дано «сидят на чемоданах», и очень часто у них срывается с уст, дескать, да побыстрее бы это все закончилось… Они говорят так: если бы нас освободили осенью, мы бы уже сегодня были в оппозиции, мы бы уже сегодня в нормальной форме подходили к президентским выборам. А теперь, если их освободить, а как же страна будет жить? Сегодня, в такой ситуации, когда до выборов остались уже считанные месяцы, правительство должно работать. - Як може повноцінно працювати уряд, коли зараз немає міністра фінансів в країні під час економічної кризи, коли немає міністра закордонних справ, коли ще під двома міністрами - міністром внутрішніх справ Луценком та міністром оборони Єхануровим - зараз хитаються крісла? Причому розхитують їх вчорашні соратники. В такій ситуації Партія регіонів буде пропонувати своїх фахівців, можливо, на оці посади, якщо будуть розглядатися кадрові питання у Верховній Раді? - Не можна міняти таким чином уряд. Його треба замінити одразу увесь. А якщо міняти так, як це зараз пропонується, то це призведе тільки до погіршення ситуації. - Вікторе Федоровичу, а ті нові призначення, які відбулися в останні дні у президентській силі, і в керівництві «Нашої України», і в першу чергу - призначення Віктором Ющенком нового керівника свого Секретаріату - ці кадрові кроки, на Вашу думку, про що вони свідчать, і як би Ви могли їх прокоментувати? - Було дуже багато питань, по яким Віктор Балога був принципово не згоден з діями Президента, і він про це відверто казав. Те, що він зробив цей крок зараз, свідчить, що розв’язка наближається. Вона настане вже дуже скоро. Президент втрачає зараз таких людей, які були завжди поруч з ним. Це, на мій погляд, для нього погано. А що стосується того, як це буде для держави… Це не буде мати, за великим рахунком, ніякого значення, тому що сьогодні - системна криза влади. Ручне управління, яке сьогодні діє, воно не дасть можливості в таких складних умовах оптимально, ефективно працювати ані уряду, ані президенту. - Вікторе Федоровичу, сьогодні говорять і про розкол у Партії регіонів. Мовляв, одна її частина не хоче ризикувати, і виступає за об’єднання зусиль з політичною силою Юлії Тимошенко. Інша виступає категорично проти, виступає проти будь-яких об’єднань. Скажіть, будь-ласка, чи має місце такий розкол у Партії регіонів? - У нас внутрішня дискусія була завжди. Зараз гострий період часу, тож і вона, можливо, гостріше, ніж це в деяких випадках було раніше. Але абсолютно нічого страшного немає. Я сказав би так: в країні іде політичний процес, і ми є його повноцінними учасниками. Учасниками процесу, в якому є переговори з різними політичними партіями, в тому числі - і з Блоком Юлії Тимошенко. Ми і сьогодні, і завжди принципово підходили до питань своєї відповідальності. Готові ми взяти за себе відповідальність разом з цією політичною силою, чи ні? На сьогодні відповіді на це питання немає. - А спільні розмови з БЮТ щодо завершення конституційної реформи, щодо нового проекту Конституції – вони продовжуються, чи ні? - Вони не припинялись ніколи. Ми ініціювали і будемо ініціювати зміни до Конституції, які стосуються, наприклад, судової реформи. Це та реформа, яку вкрай необхідно сьогодні робити. Серед найактуальніших також реформа місцевого самоврядування. - Вікторе Федоровичу, а в якій послідовності Ви бачите перезавантаження влади? От парламентські вибори і президентські - коли і які мають відбутися? - Я вважаю що президентські вибори розставлять всі крапки над «і». І вони відбудуться першими. Що далі робити – покаже життя. Після президентських виборів, можливо, відбудеться єднання політичних сил у парламенті, і тоді непотрібні будуть дострокові парламентські вибори. Як людина, як громадянин, як політик я хотів би, щоб це так і сталося. Але це малоймовірно, хоча й, підкреслюю, можливо. А якщо цього не відбудеться, то тоді, безумовно, після президентських будуть і дострокові парламентські вибори. - Вікторе Федоровичу, уявімо, що президентські вибори вже відбулись, і уявімо, що Ви на них перемогли. Скажіть, будь-ласка, Ви будете намагатися знайти спільну мову з парламентом, чи будете діяти якось по-іншому? От на минулому тижні я мав розмову з Леонідом Даниловичем Кучмою, і він сказав, що в принципі сенс буде тільки тоді, якщо новий президент одразу розпустить парламент… - Я слухав інтерв’ю Леоніда Даниловича Кучми. Безумовно, він досвідчена людина, досвідчений політик, і те, що він сказав, такий розвиток подій є найбільш ймовірним. Але я повторюю, що, можливо, буде і єднання після президентських виборів тих політичних сил, які зараз є в парламенті, в нове об’єднання. - Ви вірите, що наступні президентські вибори змінять життя українців на краще? - Я вірю в силу українського народу. - Дякую Вам за інтерв’ю. - Дякую.

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