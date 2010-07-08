Рада решила, что Налоговый кодекс надо обсудить всенародно

Верховная Рада поддержала постановление о вынесении на всенародное обсуждение проекта Налогового кодекса, сообщает Интерфакс-Украина. Своим постановлением парламент принял решение до 14 июля 2010 года передать в установленном порядке Кабинету Министров Украины текст проекта Налогового кодекса, подготовленного Комитетом ВР по вопросам налоговой и таможенной политики ко второму чтению с учетом предложений всех субъектов права законодательной инициативы. Постановлением парламент поручил Кабмину обеспечить обнародование текста проекта Налогового кодекса, а также надлежащие условия для проведения его всенародного обсуждения. Правительству также поручили обобщить результаты всенародного обсуждения проекта Налогового кодекса и до 5 сентября 2010 года подать их в Верховную Раду. Парламент также рекомендовал правительству разработать и подать в Раду законопроект о государственном бюджете Украины на следующий год на основе нового Налогового и Бюджетного кодексов Украины. Кроме того, Комитету Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поручено внести на рассмотрение парламента во втором чтении доработанный с учетом результатов всенародного обсуждения проект Налогового кодекса до 10 сентября 2010 года. Постановлением возложен контроль над выполнением данного постановления на председателя Верховной Рады Владимира Литвина, который являлся автором этого постановления.