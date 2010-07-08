Депутаты утвердили свой календарный план

Седьмая сессия Верховной Рады Украины начнется 7 сентября 2010 года и завершится 14 января 2011 года. Как передает УНИАН, за принятие постановления о календарном плане проведения седьмой сессии ВР шестого созыва проголосовали 340 народных депутатов из 432 зарегистрированных в сессионном зале. За это время в парламенте пройдут 10 пленарных недель, 5 недель депутаты будут работать во фракциях и комитетах, а 4 недели – с избирателями. Кроме того, на протяжении седьмой сессии пройдет 10 часов вопросов к правительству.