Парламент принял новую редакцию Бюджетного кодекса

Верховная Рада приняла новую редакцию Бюджетного кодекса. За принятие документа в целом во вторник проголосовали 245 народных депутатов из 431, зарегистрировавшихся в зале, сообщает Интерфакс-Украина. Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк пояснил, что текст закона разделят на две части: один будет касаться непосредственно изменений Бюджетного кодекса, во второй документ будут вынесены изменения, относящиеся к другим законопроектам. Мартынюк подчеркнул, что в тексте учтены практически все предложения, поданные юридическим управлением парламента. По словам Мартынюка, парламент исключил из документа предложения, предоставляющие Кабинету Министров право вносить изменения в закон о повышении социальных стандартов. Кроме того, парламент откорректировал норму, согласно которой обеспечиваются все права и полномочия Верховной Рады по формированию и принятию закона о государственном бюджете. Все полномочия парламента в этом вопросе сохраняются. Народные депутаты также внесли изменение в норму, касающуюся перераспределения бюджетных средств. Положение закона предполагает, что при распределении бюджетных средств Кабмин должен согласовывать свое решение с Бюджетным комитетом Верховной Рады.