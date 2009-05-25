В БЮТ все спокойно?

В течение последних недель в СМИ изредка возникали слухи о том, что противоречия между конкурирующими группами влияния внутри Блока Юлии Тимошенко обостряются, и последствия этих процессов могут быть очень плачевными для самой политсилы – начиная с отхода какой-то из этих групп от «генеральной партийной линии» вплоть до полномасштабного раскола блока накануне избирательной кампании.



Чтобы выяснить, действительно ли внутрифракционная атмосфера БЮТ напоминает кипящий котел и к насколько серьезным последствиям могут привести очевидные даже посторонним наблюдателям недоразумения между «бютовскими» центрами влияния, «Главред» пообщался с депутатами-«тимошенковцами», которые, скажем так, обычно представляют разные точки зрения внутри фракции. В числе наших собеседников: близкий к «группе Портнова» Валерий Писаренко, член условной «группы Турчинова – Кожемякина» Роман Забзалюк, член партии «Реформы и порядок» Сергей Соболев, член УСДП Василия Онопенко Игорь Воротнюк и экс-политолог, а сейчас народный депутат Владимир Полохало, которого называют равноудаленным от всех «бютовских» центров влияния...



Казалось бы, позиции этих «бютовцев» по поводу конфликта Олийныка и Кожемякина в частности и напряженности внутри блока вообще должны были бы отличаться друг от друга. Но на деле выглядит, что все опрошенные нами депутаты получили предметные указания по поводу того, как нужно комментировать эту тему. Все как один нардепы признали, что конфликт между этими «бютовцами» все же был (а Роман Забзалюк даже рассказал о том, как он был решен), однако наотрез отказались рассматривать его как нечто большее, чем банальное личностное недоразумение между Олийныком и Кожемякиним. Последующие откровения «бютовцев» звучат почти идентично: их партия сильна как никогда, команда монолитна и готова к участию в президентских выборах.



То есть, по словам депутатов, небо над Блоком Юлии Тимошенко безоблачно, и единству БЮТ ничего не угрожает. Пока поверим им на слово, а заодно – засечем время до следующего раза, пока страсти внутри БЮТ не выплеснутся наружу. Ведь судя по тому, что отдельные «бютовцы» рассказывают журналистам в режиме «офф-рекордс», столкновение между Олийныком и Кожемякиным обещает стать не последним проявлением экстремальных форм внутрифракционной демократии...





Владимир Полохало:



{1-} Всякая политическая сила так или иначе переживает определенные противоречия. Я могу назвать вам некоторые политические партии в Польше, Венгрии, в других странах бывшего соцлагеря, где наличие тех или иных противоречий в партиях воспринимается как норма. В данном случае речь идет о трансформационных процессах как в развитии государства и общества, так и партийной системы. Поэтому формирование партийной системы в каждой стране сопровождалось подобными конфликтными процессами – и относительно партийной системы в целом, и относительно отдельных партий. Отдельные конфликты приводили практически к самоуничтожению политических партий.



Что же касается украинской ситуации, то историю тех или иных партийных конфликтов мы можем проследить буквально с 1990 года. Среди таких конфликтов есть объективные, естественные, закономерные конфликты, которые присущи самой политической системе и определяются развитием политической или партийной системы. А есть другой тип конфликтов, которые привносят те или иные личности, когда идет речь о личных амбициях, желаниях утверждения и усилениях своего влияния в той или иной партии – это уже субъективная причина конфликтности.



Если рассматривать недавние слухи о конфликтах в БЮТ в таком широком контексте, то я убежден, что тут нет предмета для каких-то серьезных глубинных выводов. Особенно по сравнению с тем, какие конфликты сейчас переживает та же фракция «Наша Украина – Народная самооборона», Партия регионов и даже Компартия, которая недавно пережила достаточно серьезный конфликт, связанный с Петром Симоненко и Леонидом Грачем.



Во фракциях же Блока Литвина и Блока Юлии Тимошенко внутренние противоречия и, если хотите, асимметричности в амбициях отдельных людей не грозят этим политическим силам на данном этапе – скажем, до конца нынешнего года – в той мере, как это совсем недавно грозило Компартии и продолжает грозить Партии регионов. Конечно, избирательные кампании обычно консолидируют команды и нивелируют конфликты, возникающие между личностями и амбициями этих личностей.



Но очевидно, что многие политические оппоненты БЮТ будут стараться под микроскопом рассматривать эти проблемы. И это уже – проблема несоизмеримости факта и его интерпретации в масс-медиа...



Роман Забзалюк:



{2-} В БЮТ на самом деле не существует конфликтов групп. Если сравнивать нашу ситуацию с тем, что происходит в тех же Партии регионов и НУНС, у нас нет противостояния групп, которые бы пытались провести свою линию. Конечно, есть личностные недоразумения, когда не совпадают определенные точки зрения на конкретные шаги...



В любом коллективе есть микроколлективы. Между людьми возникают определенные недоразумения, когда они вместе работают. В последнее время в прессе действительно появились инсинуации, будто у нас есть конфликт между влиятельными группами. Но этого нет. Есть специалисты, которые проявляют себя в разных направлениях, – со временем люди естественно разделились по тем направлениям, где работают. Вот и все, и не нужно на основе этого рисовать какие-то группы влияния. Это неправильно.



Что же касается личностного конфликта между Кожемякиным и Олийныком, то эти депутаты уже помирились. Если бы фракция была безучастна к конфликту, она не обратила бы на это внимания. Но БЮТ собрался в прошлую пятницу, и на этом заседании фракции фигурант скандала Святослав Олийнык извинился в связи с тем, что его недоразумение с коллегой стало поводом для комментариев в СМИ. Он сам признал, что в запале допустил ошибку. Кажется, на пятничном заседании Кожемякин с Олийныком даже руки пожали в знак примирения.



Я в любом случае не допускаю, что подобные конфликты могут привести к тому, что фракция разделится и определенная группа отойдет от «генеральной линии». Наши споры говорят только о том, что наш коллектив жив. Нас упрекают, что у нас во фракции сплошной «одобрямс» какой-то. Так разве эти примеры не свидетельствуют о том, что у нас сознательно принимаются решения в поддержку лидера?



Валерий Писаренко:



{3-} Конечно, нашим оппонентам выгодно, чтобы СМИ постоянно писали о каких-то внутренних конфликтах внутри нашего блока, в надежде на то, что это приведет к исчезновению единства команды. Но БЮТ в действительности тем и славится, что даже при наличии достаточно серьезных противоречий между отдельными политиками, блок всегда остается довольно монолитной командой, чтобы давать отпор таким вызовам наших оппонентов.



Дискуссия, продолжающаяся сейчас в нашем блоке, ни для кого не является секретом. Но она никоим образом не может ослабить единство команды, тем более накануне президентских выборов.



Если сравнивать сиюминутные всплески эмоций отдельных депутатов из БЮТ с теми конфликтами, которые сейчас существуют в Партии регионов, то можно сказать, что конфликты в нашем блоке в дальнейшем не повлияют на единство команды. Я надеюсь, что депутаты проявят мудрость и примут во внимание, что у нас впереди серьезная президентская кампания, в ходе которой нужно сосредоточиться на результате, а не на собственных эмоциях или амбициях.



Раскол в БЮТ невозможен хотя бы потому, что в нашем блоке нет групп, которые бы конфликтовали друг с другом. Есть определенные конфликты между отдельными депутатами, а о каких-то конфликтующих группах говорить нельзя. В Блоке Юлии Тимошенко есть одна группа – группа Юлии Тимошенко, других групп не существует. Если же отдельные люди начинают говорить о наличии во фракции каких-то групп, то они тем самым несколько преувеличивают свое значение для политической силы.



Игорь Воротнюк:



{4-} Я думаю, что конфликт между Кожемякиным и Олийныком – это вопрос только их личных отношений. Есть люди, которые воспринимают друг друга, а есть – которые нет. Мне кажется, что никакой серьезной подоплеки в этом конфликте нет, а значит ничем серьезным он не закончится. То есть я не думаю, что этот конфликт приведет к тому, что кто-то выйдет из состава фракции или тем более приведет к расколу фракции.



Просто один считает, что он лучше другого, умнее, в чем-то разбирается лучше. Это везде так, в одном коллективе у каждого своя самооценка...



Но все ведь – умные люди. Кожемякин – офицер, человек жесткий, с чувством собственного достоинства, он мог где-то как-то вспылить. Но в то же время он человек, умеющий находить компромиссы. Точно так же и Слава (Святослав Олийнык. – Ред.), поэтому думаю, что конфликт будет исчерпан.



Сергей Соболев:



{5-} В Блоке Юлии Тимошенко нет ни каких-то групп, ни конфликтов между ними. Последнее заседание фракции показало, что никаких конфликтов нет, есть определенные рабочие моменты. Речь даже не о противоречиях, а о вопросе внутренней организации работы фракции в канун президентской кампании, о том, что должно нас всех объединить. А то, что в блоке есть сторонники разных стратегий деятельности, так это не значит, что чья-то стратегия правильная, а чья-то – проигрышная. Раскола в БЮТ не может быть, потому что никаких противоречий в нашей фракции не существует.