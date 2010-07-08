Кабмин раздал руководящие должности в АМКУ

Кабинет Министров Украины принял ряд решений относительно назначений на руководящие должности в Антимонопольном комитете Украины. Как сообщили Лиге в пресс-службе АМКУ, в частности, правительство назначило заместителя главы Комитета - государственного уполномоченного Николая Лисицкого на должность первого заместителя главы АМКУ - государственного уполномоченного. Ранее эту должность занимал Александр Мельниченко, которого Кабмин уволил 23 июня по собственному желанию. Кроме того, правительство назначило на должность заместителя главы Комитета - государственного уполномоченного Елену Чернелевскую, которая до этого с 2004 года работала государственным уполномоченным Комитета. Светлана Мороз, занимавшая должность заместителя главы Комитета - государственного уполномоченного с 2004 года до марта 2010 года, стала государственным уполномоченным АМКУ. На должность государственного уполномоченного Комитета также назначен Сергей Стефановский, который с 2004 года работал заместителем главы Комитета - государственным уполномоченным. Государственный уполномоченный Комитета Юрий Головчанский, уволенный Кабмином по собственному желанию 30 июня, назначен на должность начальника управления кадрового обеспечения и региональной координации Комитета.