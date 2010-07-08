У Азарова запретили прокат фильмов, дублированных не в Украине

Кабинет Министров Украины запретил выдавать прокатное удостоверение фильмам, которые дублируются не в Украине. Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины №551 от 21 июня 2010 г., сообщает РБК-Украина. Согласно постановлению, для получения прокатного удостоверения, фильмы должны быть озвучены «украинским языком на территории Украины субъектом ведения хозяйства, который производит товары, выполняет работы и предоставляет услуги на территории Украины». Также постановлением вводится термин «авторский фильм» - «категория фильмов в кинематографии, к которой относится некоммерческий, самостоятельно сделанный, фильм, в котором кинематографисты осуществляют поиск новых форм и приемов художественного выражения». Такие фильмы разрешено дублировать или озвучить не на территории Украины, если они выходят тиражом не более 10 фильмокопий.