Депутаты могут остаться без выходных

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает, что нардепы будут работать в субботу и воскресенье (10-го и 11 июля). Об этом он сказал во время брифинга, передает ИМК. «В зависимости от продвижения нашей работы понадобится дополнительно один или два рабочих дня, чтобы завершить рассмотрение тех вопросов, которые предусмотрены повесткой дня и в зависимости от интенсивности нашей работы, парламент завтра примет решение работать или в субботу, или если понадобится, то в воскресенье», - подчеркнул политик.