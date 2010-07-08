Рада преподнесла Януковичу настоящий подарок - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко считает, что результатом принятия сегодня закона о всеукраинском референдуме станет проведение 31 октября 2010 года референдума и проведение 27 марта 2011 года парламентских выборов. Как передает УНИАН, об этом он заявил во время брифинга. По словам Томенко, принятие в целом закона о референдуме станет настоящим подарком для действующего Президента Виктора Януковича (ко дню рождения 9 июля). «Кто-то дарит звезд эстрады, кто-то - обнаженных женщин на картине, а Верховная Рада и коалиция подарят закон о всеукраинском референдуме», - сказал он. Томенко прогнозирует, что вследствие принятия данного закона 31 октября состоится референдум, результаты которого будут позволять вносить изменения в Конституцию или принимать вообще новую редакцию Конституции даже без Верховной Рады. Таким образом, по его словам, будет отменена политическая реформа 2004 года и действующей редакцией Конституции станет редакция 1996 года. Он добавил, что в соответствии с этой редакцией Президент самостоятельно, без согласия парламента будет формировать правительство. Кроме того, редакция Конституции 1996 года предполагает, что срок деятельности парламента составляет 4 года, а выборы в Верховную Раду проходят в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий. «Если такой неконституционный алгоритм действия власти по делу изменения действующей Конституции будет взят за основу, то первым его следствием можно прогнозировать проведение выборов в ВР, которые состоятся 27 марта 2011 года», - сказал Томенко.