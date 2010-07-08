В авиакатастрофе под Смоленском виноват пьяный Качиньский - польский политик

Бывший президент Польши Лех Качиньский мог находиться в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, летевшего в Смоленск 10 апреля. И поведение пьяного Качиньского могло стать одной из главных причин крушения самолета, в котором погибло в общей сложности 96 человек. С таким скандальным предположением выступил депутат партии «Гражданская платформа» Януш Паликот, мультимиллионер, разбогатевший на алкогольной индустрии, сообщает GZT.RU. «Теория о том, что поведение Леха Качинского стало одной из главных причин (авиакатастрофы.— Ред.), в настоящее время является наиболее вероятной. Нет никаких оснований для других предположений,— заявил Паликот 7 июля. — Необходимо установить, находился ли Лех Качиньский на борту в состоянии алкогольного опьянения и почему он опоздал на рейс на 25 минут». В завершении депутат заявил, что руки покойного президента в крови и что родные Качиньского должны принести извинения семьям других погибших в авиакатастрофе 10 апреля. Представители консервативной партии «Право и справедливость», членом которой был погибший в авиакатастрофе президент и которая выдвигала его брата Ярослава Качиньского в качестве кандидата на пост нового главы государства, отказались комментировать слова Паликота. Как сообщалось ранее, самолет президента Польши Леха Качиньского вылетел в Смоленск на час позже запланированного времени. Изначально полет планировался на 6:30 10 апреля. Дополнительный час времени нужен был пилотам, чтобы в случае плохих погодных условий успеть сделать несколько кругов перед посадкой или уйти на запасной аэродром. Однако канцелярия президента не согласовала с летчиками свои планы и перенесла время вылета на час— на 7:30 утра.