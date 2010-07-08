Оппозиция требует отставки правительства за секвестр бюджета

Оппозиционные депутаты требуют отставки правительства за попытку секвестра бюджета. Об этом они заявили во время рассмотрения законопроекта «О внесении изменений в законы Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страхование», сообщает Украинская правда. Во время рассмотрения вопроса оппозиция заявила, что впервые в истории Украины происходит секвестр бюджета. «Идет речь фактически о секвестре бюджета. Правительство признало свою неспособность выполнить бюджет ни по доходам, ни по расходам. Поэтому надо ставить вопрос об отставке правительства», - заявил Олег Ляшко. «Беда пришла оттуда, откуда не ждали. Налоговый кодекс отклонили, а здесь в законопроект внесли норму, которой с вас (плательщиков единого налога) требуют снова 350 гривен, которые требовали в прошлом году», - заявила Ксения Ляпина. «Они вносят норму обложить дополнительными налогами. Посмотрите в изменения в закон о пенсионном обеспечение, там минимальный взнос в размере 350 гривен. В прошлом году мы потеряли 0,5 миллиона предпринимателей, в этом году потеряем еще больше», - добавила она. «Радости, что мы идем на такие меры, нет ни у нас, ни в Кабмине», - парировал вице-спикер Адам Мартынюк.