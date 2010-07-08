Балога не хочет мешать новой команде и в оппозицию не собирается

Лидер партии «Единый центр» Виктор Балога не видит оснований для перехода его партии в оппозицию. Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил в интервью журналу «Фокус». По словам Балоги, если оценить действия власти взвешено и «без истерики», то можно увидеть, что претензии, которые к ней выдвигают, часто предвзятые, в них мало обоснованных замечаний и нет рациональных предложений. «Мы не раз критиковали правительство, некоторые решения Президента. И за небезупречное, с точки зрения Конституции, формирование коалиции. И за непродуманное решение по Черноморскому флоту. И за отсутствие реформ. Но в то же время мы не желаем мешать новой команде воплощать свою программу, в которой есть разумные идеи. Поэтому наших представителей нет в комичных «комитетах защиты» и «теневых правительствах». Мы готовы поддержать власть в реформах для Украины», – заявил Балога. На вопрос, что означают последние отставки членов правительства и распадется ли парламентское большинство после увольнения с должности министра от Блока Литвина (парламент 2 июля уволил Виктора Бойко с должности министра охраны окружающей природной среды. – Ред.), Балога ответил, что считает распад коалиции нереальным. «Выйдет Блок Литвина из большинства или нет – вопрос второстепенный, потому что у «Регионов» есть запас в десятки голосов. А после решения Конституционного суда относительно формирования коалиции Литвин и коммунисты потеряли свои «золотые карточки», – отметил он. «Первые назначения в правительство были сделаны после выборов и исходя из того, кто и сколько привнес в победу Януковича. Теперь он Президент и демонстрирует, что никакого попустительства тем, кто плохо работает, не будет. Это усиление его личной власти», - считает Балога.