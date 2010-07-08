Кириленко: Детей, которые не будут учиться в детсадах, не примут в школы

Лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко сообщил, что, согласно принятому закону об 11-летнем образовании, детей, которые не будут учиться в детсадах, не будут принимать в школы. Такое мнение он высказал в комментарии ИМК. «Родители, которые не отдадут своих детей в детсады, будут нарушителями закона, и таким образом, их не примут в первый класс средней школы, потому что у них не будет документа, подтверждающего, что ребенок прошел курс обязательного дошкольного образования», - отметил Кириленко. По его мнению, в связи с принятием этого закона и существенным увеличением нагрузки на воспитателей детсадов нужно увеличивать им зарплату, а также строить и расширять новые детсады. «Для этого необходимо выделять мощные трансферты центрального и местных бюджетов. Вместе с тем в парламенте мы видим, что правительство внесло законопроект о сокращении расходов на 18,5 млрд грн. О каком введении обязательного дошкольного образования в таком случае идет речь?» - отметил политик. Он выразил убеждение, что это политический заказ, который объясняется желанием Украины унифицировать свое законодательство в соответствии с российским, в котором действует 11-летняя система образования.