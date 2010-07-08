Янукович обвинил Ежеля в отсутствии предпраздничного волнения

В четверг на заседании СНБО, посвященном состоянию дел в Вооруженных силах Украины, Президент Виктор Янукович заявил о том, что необходимо принимать радикальные меры и по кадровым вопросам, и по вопросам финансирования. Об этом сообщает корреспондент «Главред». «Я не собираюсь ждать, пока петух прокукарекает», - заявил глава государства, имея в виду неудовлетворительную подготовку к празднику Военно-Морских сил Украины министра обороны Михаила Ежеля. Президент отметил тот факт, что министр не прибыл накануне в Крым для организации празднования. «Я не увидел волнения, которое должно быть у ответственных лиц, тем более тех, кто носит генеральские погоны», - подчеркнул Янукович. Также Президент отметил, что в ближайшее время будет подготовлен специальный закон о восстановлении Крымского полуострова, чтобы он не только стал местом отдыха граждан Украины, но и занял соответствующее место в мире.