Литвин: Рада будет заседать и в пятницу, и в субботу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин прогнозирует, что парламент будет работать в субботу, 10 июля. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, сообщает УНИАН. «Я думаю, что и в пятницу, и в субботу Верховная Рада будет заседать, хотя многие депутаты этого не хотят», - сказал он. Литвин отметил, что некоторые депутаты в частных разговорах его обвиняют в том, что он лично вынуждает депутатов работать. По словам Литвина, в этом нет ничего необычного. «Когда нужно, депутаты работают и ночью. Главное, чтобы работали, и главное, чтобы был результат», - сказал он.